"ABD'de bu düzeyde şiddet uygulanması endişe verici"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Minnesota eyaletinde göçmen bürosu ICE ajanlarının ABD vatandaşını öldürmesini "endişe verici" olarak nitelendirdi.

Merz, Hamburg'ta düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Minnesota eyaletinde göçmenlere yönelik operasyonlara değindi.

"Son günlerde ABD'den gelen haberler gerçekten endişe verici" diyen Merz, "Ve her seferinde bir bölge veya şehir bundan etkileniyor. Amerikalı yetkililerin şimdi gerçekten ateş etmenin gerekli olup olmadığını açıklığa kavuşturacağını umuyorum." dedi.

ABD vatandaşı Alex Pretti'yi öldüren memurların gerçekten tehdit altında olup olmadığı sorusunu soran Merz, "Her halükarda, ABD'de bu düzeyde şiddet uygulanmasını endişe verici bulduğumu söylemeliyim." diye konuştu.

REKLAM

Olay

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.