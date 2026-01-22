ABD'de büyüme beklentiyi aştı

ABD Ticaret Bakanlığı, Temmuz-Eylül 2025 dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) güncellenmiş verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,4 arttı.

Ülke ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansını kaydetti.

ABD'nin GSYH verisine ilişkin geçen ay yayımlanan öncü verilerde ekonominin 2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülkede ekonomi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 ile 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez daralmış, ikinci çeyreğinde ise yüzde 3,8 büyüme kaydetmişti.

Ekonominin geçen yılın üçüncü çeyreğinde büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, kamu harcamaları ve yatırımlardaki artışlar ile ithalattaki düşüş etkili oldu.

Veride yapılan revizyonun temel olarak ihracat ve yatırımlardaki yukarı yönlü güncellemelerden kaynaklandığı, bu durumun ise tüketici harcamalarındaki aşağı yönlü revizyonla kısmen dengelendiği belirtildi.