        ABD'de eski askeri pilot, Çinli pilotlara "izinsiz eğitim verdiği" iddiasıyla gözaltına alındı | Dış Haberler

        ABD'de eski askeri pilot, Çinli pilotlara "izinsiz eğitim verdiği" iddiasıyla gözaltına alındı

        ABD'de eski askeri pilot Gerald Eddie Brown Jr, Çinli askeri pilotlara "izinsiz eğitim verdiği" iddiasıyla gözaltına alındı.

        Giriş: 26.02.2026 - 16:02
        Çinli pilotlara eğitim veren ABD'li pilota gözaltı

        ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 65 yaşındaki Brown, 2023'te Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLAAF) pilotlarına "izinsiz olarak eğitim vermek ve bu konuda komplo kurmakla" suçlanıyor.

        ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Savunma Ticaret Kontrolleri Direktörlüğünden yabancı askeri güçlere eğitim vermek için gerekli lisansı almadığı iddia edilen Brown, Indiana eyaletinde gözaltına alındı.

        Brown'ın bugün Indiana Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

        ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başsavcı Yardımcısı John A. Eisenberg, ABD vatandaşlarının, askeri ya da sivil fark etmeksizin, yabancı ordulara eğitim vermesinin lisansa tabi olduğunu vurgulayarak, "Ulusal güvenlik avantajlarımızı korumak için tüm araçları kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD ordusunda 24 yıldan fazla süre görev yapan ve binbaşı rütbesiyle ayrılan Brown'ın, F-4, F-15, F-16, A-10 ve F-35 tipi savaş uçaklarında eğitmenlik yaptığı, daha sonra ticari kargo pilotu ve savunma yüklenicileri adına simülatör eğitmeni olarak çalıştığı belirtildi.

        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama

        Milli Savunma Bakanlığı, dün düşen F-16 savaş uçağına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, "25 Şubat'ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den aynı anda ka...
