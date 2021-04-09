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ABD'de eski NFL oyuncusu 5 kişiyi öldürüp intihar etti!

Eski Amerikan Futbol Ligi (NFL) oyuncusu Phillip Adams'ın 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği aktarıldı

SON DAKİKA: ABD'de eski NFL oyuncusu 5 kişiyi öldürüp intihar etti! - Haberler
ABD'de eski NFL oyuncusu 5 kişiyi öldürüp intihar etti!
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AA / HABERTURK.COM

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 5 kişiyi öldüren saldırganın eski Amerikan Futbol Ligi (NFL) oyuncusu Phillips Adams olduğu, futbolcunun intihar ettiği açıklandı.

York İlçe Şerifi ofisine dayandırılan haberde, eyaletin önde gelen doktorları arasındaki Robert Lesslie (70) ile 4 kişiyi daha öldüren eski NFL oyuncusu Phillips Adams'ın (33),bu sabah doktorun evine yakın bir evde 45 kalibrelik tabancayla intihar ettiği belirtildi.

York İlçe Şerifi Kevin Tolson, "Şu anda bu olayı anlamlandırabilecek hiçbir şeyimiz yok" dedi.

Salı günü, Rock Hill bölgesinde kendisini tedavi eden doktorunu ziyarete giden Adams'ın, bilinmeyen bir sebepten doktoru Lesslie ile eşi Barbara'yı (69) ve 9 ila 5 yaşlarındaki 2 torununu da silahıyla vurarak öldürdüğü bildirildi.

York İlçe Şerif Bürosu sözcüsü Trent Faris, Lesslie'nin evinde çalışan James Lewis'in de (38) evin bahçesinde Adams tarafından vurularak öldürüldüğünü, yaralanan bir kişinin ise "ciddi kurşun yaraları" nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Adams'ın babası Alonzo Adams, katıldığı bir programda "O iyi bir çocuktu, futbolun onu mahvettiğini düşünüyorum" dedi.

Futbolculuk yıllarında Adams'a menajerlik yapan Scott Casterline ise, "Bu hiç ona göre bir şey değil, belli ki aklı yerinde değildi. Rahatsızlığı sebebiyle onu cesaretlendirmek istedik ancak yapamadı. Futbol olmadan kaybolmuştu bir şekilde depresyonda olduğunu hissetmiştim" ifadelerini kullandı.

Adams'ın, South Carolina State, 49ers ve Atlanta Falcons gibi birçok takımda defans futbolcusu olarak forma giydiği, daha sonra geçirdiği sakatlıklar yüzünden futbolu bıraktığı kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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