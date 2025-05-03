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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de fabrika siparişleri artıyor - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de fabrika siparişleri artıyor

        ABD'de fabrika siparişleri, martta yüzde 4,3 ile beklentilerin biraz altında artış kaydetti. Fabrika siparişleri, ABD sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 16:09 Güncelleme: 03.05.2025 - 16:09
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        ABD'de fabrika siparişleri artıyor
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        ABD'de fabrika siparişleri, martta yüzde 4,3 ile beklentilerin biraz altında artış kaydetti.

        ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

        Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,3 arttı.

        Fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 4,4 artacağı öngörülüyordu. Fabrika siparişleri, şubatta yüzde 0,5 artmıştı.

        Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 9,2 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,3 yükseldi.

        Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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