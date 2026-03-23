ABD'de feci kaza! İnişte itfaiye aracıyla çarpıştı!

New York'taki LaGuardia Havalimanı'nda bir uçağın itfaiye aracıyla çarpıştığı bildirildi.

DHA'nın haberine göre ABD’nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı’nda Montreal çıkışlı ‘CRJ-900’ tipi uçağın inişi sırasında bir yolcu uçağı ile itfaiye aracının pist üzerinde çarpıştığı belirtildi.

Yetkililer, kazanın ardından havalimanında operasyonların durdurulduğunu ve bölgeye çok sayıda acil durum ekibinin sevk edildiğini açıkladı.

New York İtfaiye Departmanı, La Guardia Havalimanı pistinde yerel saatle 23.40'ta bir olay yaşandığını doğruladı, ancak ayrıntı paylaşmadı.

AA'da yer alan habere göre de havalimanına iniş yapan yolcu uçağının itfaiye aracına çarptığı, olayda yaralananlar olduğu ifade edildi.

