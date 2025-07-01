ABD'de federal göçmenlik uygulamalarını engellediği gerekçesiyle Los Angeles yönetimine dava açıldı

Los Angeles Belediye Meclisinden Kasım 2024'te geçen ve kent kaynaklarının federal göçmenlik yasalarını uygulamak üzere kullanılmasını yasaklayan "sığınak şehir politikası", uzun süredir Başkan Donald Trump yönetimi ile yerel yönetim arasında anlaşmazlığa yol açıyor.

Adalet Bakanlığınca açılan ve ABD Bölge Mahkemesinde görülen dava kapsamında, Los Angeles yönetimi, Washington'ın "düzensiz göçmen sorununu" çözmeye yönelik çabalarını engellemekle suçlandı.

Kentin göçmenleri korumaya yönelik yönetmeliği çerçevesinde, federal yasaların "çiğnendiği" ve yasal statüsü olmayan kişilerle alakalı bilgi paylaşımının yapılmadığı iddia edilen davada, "sığınak şehir politikası"nın Anayasa'ya aykırı olduğu savunuldu.

REKLAM

Bakanlık tarafından doldurulan dava dilekçesinde, "Los Angeles'ın federal göçmenlik yetkilileriyle işbirliği yapmayı reddetmesi sonucu, 6 Haziran 2025'ten bu yana kentte kanunsuz eylemler, isyan, yağmacılık ve vandalizm baş gösterdi." ifadesine yer verildi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, davaya ilişkin basın açıklamasında, söz konusu politikanın, kentte tanık olunan "şiddet, kaos ve kolluk kuvvetlerini hedef alan saldırıların" temel nedeni olduğunu belirtti.