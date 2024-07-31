ABD'de Güney Carolina Yüksek Mahkemesi, eyalette ölüm cezasının yasal olduğuna hükmetti

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde Yüksek Mahkeme, mahkumların, eyalette "acımasız" idam uygulamasının Anayasa tarafından yasaklandığı gerekçesiyle 2011'de açtığı davayı değerlendirdi.

Yüksek Mahkeme'nin 5 yargıcı da eyalette idam cezasına mahkum olan kişilere idam mangası, zehirli enjeksiyon ve elektrikli sandalyeden herhangi biri ile ölüm cezası uygulamasının yasalara uygun olduğuna hükmetti.

Kararda, infazına hükmedilen mahkumun kendisine en az acı vereceğini düşündüğü bu 3 yöntemden birini seçebileceği kaydedildi.

Bu karar ile eyalette infazlara yeniden kapı açılırken, uygulamanın ne zaman yeniden başlayabileceği veya ölüm cezası mahkumlarının avukatlarının karara itiraz edip etmeyeceği bilinmiyor.