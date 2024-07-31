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        Haberler Dünya ABD'de Güney Carolina Yüksek Mahkemesi, eyalette ölüm cezasının yasal olduğuna hükmetti | Dış Haberler

        ABD'de Güney Carolina Yüksek Mahkemesi, eyalette ölüm cezasının yasal olduğuna hükmetti

        ABD'de Güney Carolina Yüksek Mahkemesi, eyalette idam mangası, ölümcül enjeksiyon ve elektrikli sandalye yöntemleri ile ölüm cezası uygulamasının yasal olduğuna karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 21:26 Güncelleme: 31.07.2024 - 21:26
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        Güney Carolina'da ölüm cezası kararı
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        ABD'nin Güney Carolina eyaletinde Yüksek Mahkeme, mahkumların, eyalette "acımasız" idam uygulamasının Anayasa tarafından yasaklandığı gerekçesiyle 2011'de açtığı davayı değerlendirdi.

        Yüksek Mahkeme'nin 5 yargıcı da eyalette idam cezasına mahkum olan kişilere idam mangası, zehirli enjeksiyon ve elektrikli sandalyeden herhangi biri ile ölüm cezası uygulamasının yasalara uygun olduğuna hükmetti.

        Kararda, infazına hükmedilen mahkumun kendisine en az acı vereceğini düşündüğü bu 3 yöntemden birini seçebileceği kaydedildi.

        Bu karar ile eyalette infazlara yeniden kapı açılırken, uygulamanın ne zaman yeniden başlayabileceği veya ölüm cezası mahkumlarının avukatlarının karara itiraz edip etmeyeceği bilinmiyor.

        Güney Carolina'da şu an ölüm cezasına çarptırılan 32 mahkum bulunuyor.

        ABD'de ölüm cezasının 1976 yılında yeniden başlatılmasından bu yana Güney Carolina'da 43 mahkumun idam edildiği, mahkumların neredeyse tamamının zehirli iğneyi seçtiği belirtiliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #idam
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