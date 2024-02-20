Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de ilk defa bir Türk vatandaşına Amerikan Kongresi tarafından ödül verildi

        ABD'de ilk defa bir Türk vatandaşına Amerikan Kongresi tarafından ödül verildi

        ABD Kongresi, ilk kez ABD'de yaşayan bir Türk vatandaşını, yaşadığı eyalette topluma yaptığı katkılardan dolayı takdirnameyle ödüllendirdi. New Jersey'de yaşayan Hüseyin Bayram, Amerikan toplumuna katkılarından ötürü ödüle layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 01:36 Güncelleme: 20.02.2024 - 01:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de Kongresi'nden bir Türk vatandaşına ödül
        ABONE OL
        ABONE OL

        New Jersey eyaletinin Paterson şehrinde yaşayan iş insanı Hüseyin Bayram, ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından ödüle layık görülen ilk Türk vatandaşı oldu.

        Toros Restoranlarının sahibi olarak ABD'de Türk yemek kültürünün tanıtımında uzun yıllardır hizmet veren Türk girişimci Bayram, Kongre'nin onayıyla hazırlanan takdirnameyi Temsilciler Meclisi Üyesi Bill Pascrell'in elinden aldı.

        New Jersey'deki ofisinde Bayram'ı kabul eden Pascrell, Amerikan toplumuna yaptığı katkılardan dolayı Türk iş insanına, Kongre'nin onayladığı takdirnameyi ve Kongre binasına asılan bir ABD bayrağını hediye etti.

        Bill Pascrell, X platformundaki paylaşımında, "Bugün sevgili dostum Hüseyin Bayram'ı Meclis Tutanağını Kongre binasının üzerinde dalgalanan ABD bayrağını takdim ediyorum. Hüseyin, yıllardır hayırsever ve insani çabalarla toplumumuza hizmet ediyor ve restoranı Toros'ta en iyi Türk yemeklerini sunuyor. Şehrimiz ve toplumumuz için yaptığı her şey için kendisine minnettarız." ifadelerine yer verdi.

        REKLAM

        Giresun kökenli Bayram da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk toplumunun her bir bireyi gibi uzun yıllardır ABD'de hem kendi başarımız hem de ülkemizin ve kültürümüzün temsili için çabalıyoruz. Bu çabalarımızın takdir edildiğini görmek ve ABD Kongresi tarafından ödüllendirilen ilk Türk olmak benim için tarifsiz bir mutluluk." diye konuştu.

        "Şehrin anahtarı" takdim edilmişti

        Hüseyin Bayram ayrıca, ABD'de, yaşadığı şehrin anahtarının takdim edildiği ilk Türk vatandaşı olmuştu.

        Bayram'a ocak ayında, Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh "şehrin anahtarı"nı hediye etmişti.

        Giresun'dan uzun yıllar önce ABD'ye gelen ve aile işletmesi olarak başladıkları işletmenin şubelerini açan Hüseyin Bayram, Türk-Amerikan toplumunun aktif üyeleri arasında yer alıyor.

        Bayram ayrıca, yaklaşık 150 bin civarındaki nüfuslarıyla ABD'deki en kalabalık Türk topluluğunu oluşturan Türk Amerikan Giresun Örgütünün başkanı olarak görev yapıyor.

        Paterson'un eski Belediye Başkanı Jane Williams-Warren'ın bir dönem yardımcılığını da yapan Bayram, ABD'de yerel siyasette yer alan Türk toplumunun ender üyeleri arasında bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        Göçükteki arama faaliyetleri durduruldu
        Göçükteki arama faaliyetleri durduruldu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 kişi tutuklandı
        İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 kişi tutuklandı
        Golcülerin gecesi!
        Golcülerin gecesi!
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        "Galibiyet güzel ama..."
        "Galibiyet güzel ama..."
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik