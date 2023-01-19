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ABD'de konut başlangıçları düşüşünü sürdürdü

ABD'de konut başlangıçları, geçen yılın aralık ayında yüzde 1,4 azalışla 1 milyon 382 bine gerileyerek düşüşünü dördüncü aya taşıdı

ABD'de konut başlangıçları düşüşünü sürdürdü
AA

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2022'ye ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 azalarak 1 milyon 382 bine geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında azalış gösteren konut başlangıçlarının 1 milyon 359 bin olması öngörülüyordu. Düşüşünü dördüncü aya taşıyan konut başlangıçları, kasımda da yüzde 1,8 azalışla 1 milyon 401 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, geçen yıl aralıkta yıllık bazda ise yüzde 21,8 azaldı.

İNŞAAT İZİNLERİ 2,5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

İnşaat izinleri de Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,6 azalarak 1 milyon 330 bin seviyesine indi.

Bu dönemde beklenenden fazla düşüş kaydeden inşaat izinlerinin 1 milyon 370 bin olması öngörülüyordu. Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden inşaat izinleri, kasımda yüzde 11,2 azalışla 1 milyon 351 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD'de inşaat izinleri, geçen ay yıllık bazda ise yüzde 29,9 azaldı.

Analistler, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinde süren düşüşün, artan malzeme fiyatları ile yükselen mortgage (konut kredisi) faiz oranlarını yansıttığını, yüksek borçlanma maliyetlerinin enflasyonla birleşmesiyle konut talebinin zarar görmeye devam ettiğini belirtti.

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