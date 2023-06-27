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Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'na göre kaza saat 22:25'te meydana geldiğinde Delta Flight 1111 San Antonio'daki bir kapıya doğru ilerliyordu.

Çalışan kısa süre sonra uçağın halen çalışan motoruna doğru ilerledi ve korkunç şekilde hayatını kaybetti.

Bir Unifi sözcüsü "İlk incelemelerimize göre bu olayın Unifi'nin operasyonel süreçleri, güvenlik prosedürleri ve politikalarıyla bir ilgisi bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu ve "Merhuma duyduğumuz saygıdan ötürü, herhangi bir ek bilgi paylaşmayacağız. Polis ve diğer yetkililer bu olayı soruşturmaya devam ederken, daha fazla ayrıntı sağlama konusunda onlara güveniyoruz" diye ekledi.

Delta Airlines da yaptığı açıklamada "San Antonio'da bir havacılık ailesi üyesinin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını" belirtti.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada olayın 'intihar' olarak değerlendirildiğini ve soruşturma açmayacağını söyledi. Kaza müfettişi, adli tabip tarafından sağlanan bilgilere dayanarak, "ne uçakta ne de havaalanında operasyonel bir güvenlik sorunu olmadığını" söyledi.

31 Aralık'ta Alabama'nın Montgomery kentinde bir havaalanı çalışanı, bir motorun içine çekildikten sonra hayatını kaybetmişti. ABD İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi, American Airlines'ın yan kuruluşu Piedmont Airlines'ı, yer çalışanlarının çalışan jet motorlarına tehlikeli bir şekilde yaklaşmasına izin verdiği için suçladı ve 15.625 dolar ceza önerdi. Piedmont sivil cezaya itiraz ediyor.

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