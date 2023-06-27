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Haberler Dünya ABD'de korkunç olay: Uçak motoruna kapılan havalimanı çalışanı hayatını kaybett
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ABD'de korkunç olay: Uçak motoruna kapılan havalimanı çalışanı hayatını kaybetti

ABD'de Los Angeles'tan San Antonio Uluslararası Havaalanına yeni inen Delta Airlines uçağı, motoru çalışırken yakınına servis için gelen bir işçiyi yuttu. Ancak yetkililer olayın intihar olduğunu açıkladı.

ABD'de korkunç olay: Uçak motoruna kapılan havalimanı çalışanı hayatını kaybett
HABERTURK.COM

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'na göre kaza saat 22:25'te meydana geldiğinde Delta Flight 1111 San Antonio'daki bir kapıya doğru ilerliyordu.

Çalışan kısa süre sonra uçağın halen çalışan motoruna doğru ilerledi ve korkunç şekilde hayatını kaybetti.

Bir Unifi sözcüsü "İlk incelemelerimize göre bu olayın Unifi'nin operasyonel süreçleri, güvenlik prosedürleri ve politikalarıyla bir ilgisi bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu ve "Merhuma duyduğumuz saygıdan ötürü, herhangi bir ek bilgi paylaşmayacağız. Polis ve diğer yetkililer bu olayı soruşturmaya devam ederken, daha fazla ayrıntı sağlama konusunda onlara güveniyoruz" diye ekledi.

Delta Airlines da yaptığı açıklamada "San Antonio'da bir havacılık ailesi üyesinin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını" belirtti.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada olayın 'intihar' olarak değerlendirildiğini ve soruşturma açmayacağını söyledi. Kaza müfettişi, adli tabip tarafından sağlanan bilgilere dayanarak, "ne uçakta ne de havaalanında operasyonel bir güvenlik sorunu olmadığını" söyledi.

31 Aralık'ta Alabama'nın Montgomery kentinde bir havaalanı çalışanı, bir motorun içine çekildikten sonra hayatını kaybetmişti. ABD İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi, American Airlines'ın yan kuruluşu Piedmont Airlines'ı, yer çalışanlarının çalışan jet motorlarına tehlikeli bir şekilde yaklaşmasına izin verdiği için suçladı ve 15.625 dolar ceza önerdi. Piedmont sivil cezaya itiraz ediyor.

* Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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