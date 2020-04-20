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ABD'de küçük işletmelere koronavirüs desteği geliyor

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs salgınından etkilenen küçük işletmelere verilecek destek üzerinde partilerin bugün uzlaşmaya varabileceğini belirtti

donald trump
Reuters

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat ve Cumhuriyetçi Partililerin koronavirüs nedeniyle zarar gören küçük işetmelere yönelik yardım anlaşması üzerinde uzlaşmaya yakın olduğunu söyledi.

Trump dün yaptığı açıklamada Cumhuriyetçilerin Demokratlarla anlaşmaya yakın olduğunu belirterek, "Bu konuda iyi adımlar atıldı. Yarın bir sonuç çıkabilir" dedi. Senato'nun Demokrat Partili lideri Chuck Schumer henüz çok sayıda sorunun çözülmemiş olduğuna vurgu yaptı.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN ÜLKE

ABD'de şu anda 750.000'i aşan koronavirüs vakası ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ülke durumunda. Salgın nedeniyle 40.000'in üzerinde kişi hayatını kaybetti.

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