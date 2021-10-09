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ABD'de mahkeme, Teksas'taki tartışmalı kürtaj yasasının durdurulması kararını bozdu

ABD’de temyiz mahkemesi, federal mahkemenin Texas’ta uygulamaya konulan ve ülkede tartışmalara neden olan kürtaj yasasının durdurulması kararını bozdu.

ABD'de mahkeme, Teksas'taki tartışmalı kürtaj yasasının durdurulması kararını bozdu
AA / HABERTURK.COM

Texas'ta kürtajı çoğu durumda yasaklayan yasanın federal mahkeme tarafından durdurulmasının ardından, temyiz mahkemesi söz konusu yasanın yeniden uygulanmasına karar verdi.

Texas eyaletinin yakında kabul ettiği kadınların kürtaj yaptırmasını fiilen imkansız hale getiren yasanın yürütmesi, Biden yönetiminin başvurusunu değerlendiren bir federal yargıç tarafından durdurulmuştu.

Teksas Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Robert Pitman, Teksas'taki kürtaj yasasını, kadınların anayasal haklarını ihlal eden "saldırgan bir yoksun bırakıcılık" olarak değerlendirerek geçici durdurma kararı vermişti.

Kararı memnuniyetle karşılayan Beyaz Saray yargıcın hükmünü, "kadınların anayasal haklarının iade edilmesi yönünde önemli bir adım" diye nitelemişti.

TEKSAS'TAKİ KÜRTAJ YASASI

Teksas’ta çoğunlukta olan Cumhuriyetçi milletvekillerinin oylarıyla eyalet meclisinde kabul edilen ve 1 Eylül'de yürürlüğe giren, kadınların hamileliklerinin 6'nci haftasından sonra kürtaj olmasını yasaklayan söz konusu yasa, ülkede tartışılmaya devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı, 9 Eylül'de Teksas Federal Mahkemesine dava açarak, eyaletteki kürtaj yasasının kadınların anayasal haklarını ihlal ettiğini ve "federal yasaların eyalet yasalarından üstün olduğuna'' ilişkin ABD Anayasası ilkesine aykırı olduğunu savunmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesinin, Teksas'ta mayısta kabul edilen ilgili yasanın 1 Eylül'de yürürlüğe girmesinin engellenmesi için yapılan başvuru üzerine harekete geçmemesi de 'yeşil ışık' olarak değerlendirilmiş, bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da Yüksek Mahkemeyi eleştirerek, mahkemenin kürtaj yasağına geçit vermesinin "kadınların anayasal haklarına büyük bir saldırı" olduğunu belirtmişti.

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