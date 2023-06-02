ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı

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ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı mayıs ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı mayıs ayında 278 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerini aşan özel sektör istihdamının bu dönemde 170 bin artması öngörülüyordu. Nisan ayına ilişkin özel sektör istihdamı verisi ise 296 binden 291 bine revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 235 bin kişi ve orta ölçekli işletmelerde 140 bin kişi artarken, büyük ölçekli işletmelerde 106 bin kişi azaldı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 168 bini hizmet, 110 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

ÜCRET ARTIŞI YAVAŞLIYOR

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, mayısta yıllık ücret yüzde 6,5 arttı. Bu oran, nisan ayında yüzde 6,7 olarak kaydedilmişti.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, rapora ilişkin değerlendirmesinde, art arda iki aydır ücret artışlarında yavaşlama kaydedildiğini belirtti.

Richardson, "Ücret artışı önemli ölçüde yavaşlıyor ve ücret kaynaklı enflasyon, güçlü işe alımlara rağmen ekonomi için daha az endişe kaynağı olabilir." ifadesini kullandı.