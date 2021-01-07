ABD'de geçtiğimiz gün Trump yanlısı göstericileri, seçim sonuçlarının onaylanacağı görüşmeler devam ederken Kongre binasını bastı. Baskın nedeniyle senato görüşmelerine ara verildi. Yaşanan gelişmeler sonrası gözler ABD'ye çevrildi. Peki, ABD'de saat kaç? ABD ve Türkiye arasında saat farkı kaç? İşte detaylar...

ABD'DE SAAT KAÇ?

ABD ve Türkiye arasında saat farkı ülkenin batısı ve doğusu arasında değişiyor.

Ülkenin doğusunda yer alan Başkent Washington ve New York ile Türkiye arasında 7 saat fark var. Yani Türkiye'de saat 07.00 iken Washinnton ve New York'ta saat 00.00 oluyor.

Ancak Türkiye kış saati uygulamasına gitmeyip saatler 1 saat geri alınmadığı için saat farkı 8'e çıktı.

ABD'nin en doğusu ve en batısı arasındaki saat farkı 3 olduğu için Kalifornia ve Oregon gibi eyaletlerde ise Türkiye ile saat farkı 11 saat... Yani Türkiye'de saat 11.00 iken ABD'nin batı eyaletlerinde saat 00.00 oluyor.