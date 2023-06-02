Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

ABD'de silahlı şiddet olaylarında yılbaşından bu yana 17 bin 737 kişi öldü

ABD'de sene başından bu yana silahlı şiddet olayları nedeniyle 17 bin 737 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de silahlı şiddet olaylarında yılbaşından bu yana 17 bin 737 kişi öldü
AA

ABD'de bugün "Ulusal Silah Şiddeti Farkındalık Günü" olarak anılıyor ve bu nedenle silahlı şiddet ülkede yeniden tartışılıyor.

Ülkedeki silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Silah Şiddeti Arşivi (GVA) verilerine göre ABD'de bu yıl 268 toplu silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'nin farklı bölgelerinde son 5 ayda silahlı şiddet olaylarında 17 bin 737 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 723 kişi yaralandı. Silahlı şiddet olaylarının kurbanları arasında 0 ile 11 yaş arası 113 ve 12 ile 17 yaş arası 642 çocuk da bulunuyor. 0-17 yaş aralığında yaralanan çocukların sayısı ise 1894 olarak kayıtlara geçti.

Polislerin dahil olduğu silahlı şiddet olaylarında 587 kişi hayatını kaybetti, 361 kişi yaralandı.

Silah Şiddeti Arşivi verilerine göre 2022’de 44 bin 362 kişi silahlı şiddet sonucu hayatını kaybetti, 38 bin 592 kişi yaralandı. Yine geçen seneki verilere göre 0-17 yaş aralığında 1683 çocuk silahlı şiddetin kurbanı oldu, 4 bin 487 çocuk yaralandı.

"TOPLU SİLAHLI SALDIRI" TANIMLAMASI İÇİN FBI KRİTERLERİ BAZ ALINIYOR

Silah Şiddeti Arşivi, "toplu silahlı saldırı" tanımlamasında Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kriterlerini baz alıyor. Buna göre saldırgan haricinde en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırılar, “toplu silahlı saldırı” olarak değerlendiriliyor.

Bu tanımlamaya kar amaçlı suç faaliyetleri, aile cinayetleri veya benzeri şiddet içerikli olaylar dahil edilmiyor, Silah Şiddeti Arşivi'nin sitesinde kitlesel saldırılar “çoğunlukla bir Amerikan fenomeni” olarak nitelendiriliyor.

ULUSAL SİLAH ŞİDDETİ FARKINDALIK GÜNÜ

ABD'de toplum genelinde ve başta Kongre olmak üzere başkentte ateşli tartışmalara yol açan silahlı şiddet ve toplu silahlı saldırılara dikkati çekmek amacıyla 9 yıldan bu yana 2 Haziran, “Ulusal Silah Şiddeti Farkındalık Günü” olarak anılıyor.

Gün dolayısıyla ülkenin dört bir yanında sivil toplum kuruluşları ve silah karşıtı gruplar, silahlı şiddetin kurbanlarını ve mağdurlarını anmak için turuncu elbiseler giyerek hafta boyunca etkinlikler düzenliyor.

Etkinliklerde ABD Kongresi üyelerine gerekli yasal düzenlemeler için harekete geçmeleri çağrısı yapılarak ülkede silahlı şiddetin olmadığı bir gelecek talep ediliyor.

ABD, BİREYSEL SİLAHLANMADA DÜNYADA İLK SIRADA

Dünyada en fazla toplu silahlı saldırının yaşandığı ülke ABD’de silahlanma kültürü de tartışılan konuların başında geliyor.

Siyasetten sivil topluma ülkedeki silah karşıtı kesimler, bireysel silahlanma hakkına yasal sınırlama getirilmesi taleplerini seslendiriyor. ABD, dünyada sivillerin sahip bulunduğu silahların, ülke nüfusundan daha fazla olduğu tek ülke olarak öne çıkıyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin yaşamını yitirdiği 24 Mayıs 2022’deki silahlı okul saldırısından sonra yapılan araştırmada her 100 kişiye 120,5 silah düştüğü tespit edilmiş, ABD'nin bireysel silahlanmada ilk sırada yer aldığı belirtilmişti.

Sivillerin silahlanması konusunda ABD’yi ikinci sırada takip eden Falkland Adaları'nda bile her 100 kişiye 62 silah düşüyor, bu oran ABD’nin neredeyse yarısına denk geliyor.

Söz konusu araştırmada 7 yıldan fazla süredir iç savaşın yaşandığı Yemen'in 100 kişiye düşen 53 silahla üçüncü sırada bulunduğu, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde ise bu oranın 0,2 gibi sıfıra yakın olduğu kaydedilmişti.

Dünyada sivillerin sahip bulunduğu 857 milyon silahın 393 milyonunun ABD'de olduğu tahmin ediliyor, bu oran dünya stokunun yaklaşık yüzde 46'sına denk geliyor.

ABD'Lİ YETİŞKİNLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 44'Ü SİLAH BULUNAN EVLERDE YAŞIYOR

Her yıl toplu silahlı saldırıların görüldüğü ABD'de her 100 bin kişiden 4'ünün silahlı şiddet sonucu hayatını kaybettiği ve bu oranın diğer gelişmiş ülkelerdeki ortalamanın 18 katı olduğu belirtiliyor.

Aynı araştırmaya göre dünya nüfusuna oranı sadece yüzde 4 olan ABD'de dünyada ateşli silahların kullanıldığı intihar olaylarının yüzde 44'ü gerçekleşiyor.

Gallup şirketinin Ekim 2020'de yaptığı ankete göre ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 44'ü silah bulunan evlerde yaşıyor ve yaklaşık üçte biri silah sahibi.

ABD, dünyada silah taşıma veya bulundurmanın anayasal hak olduğu üç ülkeden biri. Diğer iki ülke Meksika ve Guatemala'da ise nüfusa kıyasla silah mülkiyeti oranının ABD'nin neredeyse onda biri olduğuna işaret ediliyor.

Dünyadaki birçok ülke, silahlı şiddet olaylarına karşı yasal önlem alıp mücadele ederken binlerce can kaybına rağmen ABD'li yetişkinlerin yalnızca yaklaşık yarısının daha katı silah yasalarını ve siyasi reformları desteklediği, toplumdaki bu tutumun ölümcül şiddet döngüsünün devamına yol açtığı değerlendirmesi yapılıyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Japonya'da Mawar alarmı: Saatte 160 km üzerine çıkacak
DÜNYA Japonya'da Mawar alarmı
Auroville şehrinde insanlar para, din ve siyaset olmadan yaşıyor
DÜNYA Bu şehirde insanlar para, din ve siyaset olmadan ...
Floransa'da turistlere ev kiralamak yasaklanıyor
DÜNYA Floransa'da turistlere ev kiralamak yasaklanıyor
Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ve Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf evlendi
DÜNYA Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Suudi Arabistanlı ...
Bu isimler oldukça popüler! İşte dünyada en çok kullanılan 15 isim
DÜNYA Dünyada en çok kullanılan 15 isim
Hafta sonu tatili nasıl bulundu? Henry Ford hafta sonu tatil geleneğini başlatmış olabilir mi?
DÜNYA Hafta sonu tatili nasıl bulundu?
50 santim boyuyla dünyanın en küçük ineği olan Rani ile tanışın
DÜNYA Dünyanın en küçük ineği Rani sadece 50 santim!
10 yaşında katil olan iki çocuğun hayret verici öyküsü
DÜNYA 10 yaşında katil olan iki çocuğun hayret verici ...
Sünger Bob'taki çizgi film karakterleri İncil'de geçen Yedi Büyük Günahı mı temsil ediyor?
DÜNYA Sünger Bob İncil'deki Yedi Büyük Günahı mı temsil ...
Hastalıklı bir anne oğul ilişkisi ve trajik bir son: Barbara Baekeland'ın öyküsü
DÜNYA Hastalıklı bir anne oğul ilişkisi ve trajik bir son

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.