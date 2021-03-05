Hava durumu geçen yıl en çok adalet hizmetleri için soruldu

Reuters

ABD'de tarım dışı istihdam Şubat ayında COVID-19 vakalarındaki düşüş, aşılama oranındaki artış ve hükümetin ek koronavirüs destek paketlerinin etkisiyle 379.000 ile beklentilerden fazla arttı. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ABD'de Şubat ayında tarım dışı istihdam 379.000 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Reuters anketine katılan 94 ekonomist tarım dışı istihdamın Şubat ayında 182.000 yükselmesini bekliyorlardı. Önceki ay 49.000 olarak açıklanan istihdam artışı 166.000 seviyesine revize edildi. Ocak ayında iş gücüne katılım %61.4 seviyesinde değişiklik göstermedi.

ABD'de Şubat ayı işsizlik oranının %6.2 seviyesine gerilerken, önceki ay işsizlik %6.3 olarak açıklanmıştı. Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik oranının %6.3 seviyesinde kalacağını tahmin ediyorlardı. ABD'de ortalama saatlik ücretler Şubat ayında %0.2 artış gösterdi. Beklentiler saatlik ücretlerin %0.2 artacağı yönündeydi.

Ortalama saatlik ücretlerdeki yıllık artış önceki ayki %5.3 seviyesinde değişim göstermedi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün iş gücü piyasasıyla ilgili iyimser bir tablo çizdi ancak tam istihdama dönüşün bu yıl pek muhtemel olmadığı uyarısında bulundu.