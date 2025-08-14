Habertürk
        ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentileri aştı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentileri aştı

        ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 16:50 Güncelleme: 14.08.2025 - 16:50
        ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentileri aştı
        ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, ÜFE temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artış kaydetti.

        Bu dönemde ÜFE aylık bazda Haziran 2022'den bu yana en yüksek artışı gösterdi.

        Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 olması yönündeydi. ÜFE, haziranda aylık bazda değişim göstermemişti.

        Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış temmuzda yüzde 3,3 oldu.

        Söz konusu dönemde ÜFE yıllık bazda şubat ayından bu yana en yüksek artışı kaydetti.

        Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun temmuzda yıllık bazda yüzde 2,5 olması yönündeydi. ÜFE, haziranda yıllık bazda yüzde 2,4 artmıştı.

        Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,7 arttı.

        Piyasa beklentileri çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,9 olması yönündeydi.

        Çekirdek ÜFE, haziranda aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 2,6 artmıştı.

        ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

