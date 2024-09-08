ABD'de yüzlerce kişi, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için toplandı

Baioumy, Ayşenur'un öldürülmeden birkaç saat önce arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak "Son sözlerinden biri daha fazlasını yapmamız gerektiğiydi. Bugün hepinize sormak istiyorum: Ayşenur'un sözlerinin boşa gitmesine izin verecek miyiz? Hayır. Onun mirasını ileriye taşımak ve özgür bir Filistin görmek için imkanlarımız dahilinde yapabileceğimiz her şeyi yapacak mıyız? Evet." ifadelerini kullandı.