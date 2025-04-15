ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi bir öğrenci daha gözaltına alındı

ABC'ye konuşan avukat Luna Droubi, 10 yıldır yasal oturma izni bulunan müvekkili Mohsen Mahdawi'nin vatandaşlık işlemlerinin son aşaması için Vermont eyaletinde gittiği göçmenlik ofisinde statüsünün iptal edilerek içeri alındığını belirtti.

Droubi, vatandaşlık işlemleri sürerken Mahdawi'nin gözaltına alınmasının yasa dışı ve Anayasa'da korunan ifade özgürlüğü hakkının ihlali olduğunu dile getirdi.

Droubi'nin Vermont Bölge Mahkemesine yaptığı acil başvurunun dilekçesinde müvekkili Mahdawi'nin Mart 2024'e kadar İsrail'in Gazze'deki saldırılarını açıkça eleştirdiği, Columbia kampüsündeki öğrenci protestolarında aktivist ve organizatör olarak yer aldığı ancak daha sonra kendisini geri çektiği belirtildi.

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Mahkemeye sunulan dilekçede Mahdawi'nin Batı Şeria'da doğup büyüdüğü, 2014'te yasal statüyle ABD'ye geldiği ve o zamandan bu yana ikamet izninin bulunduğu, gelecek ay da Columbia Üniversitesinden mezun olmayı beklediği ifade edildi.

Öte yandan yerel televizyon NBC5, Vermont Bölge Mahkemesine yapılan başvuru neticesinde bugün Yargıç William Sessions'ın Mahdawi'nin eyaletten veya ülkeden dışarı çıkarılmaması için ihtiyati tedbir kararı verdiğini duyurdu.