        Haberler Dünya ABD'den bilgi toplamak için para ödülü | Dış Haberler

        ABD'den bilgi toplamak için para ödülü

        ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in de aralarında olduğu bazı üst düzey yetkililer hakkında bilgi toplama adı altında, yardım edenlere para ödülü verileceğini duyurdu.

        Giriş: 13.03.2026 - 22:23 Güncelleme:
        Daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu “yabancı terör örgütü” olarak sınıflandıran Amerikan yönetimi, ABD Dışişleri Bakanlığının Adalet İçin Ödül Programı kapsamında, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

        Açıklamada paylaşılan fotoğraflarda, İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Liderlik Ofisi Başkan Yardımcısı Ali Asgar Hicazi, Liderlik danışmanı Yahya Rahim Safevi, İçişleri Bakanı İskender Mümini ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in yer aldığı görüldü.

        Söz konusu kişiler hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar "ödül" verileceği belirtilen açıklamada, bu kişilerin dünya çapında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun çeşitli unsurlarına komuta ve yönlendirme yaptığı" ifadesi kullanıldı.

        ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

        İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

