ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a çip ihracatına onay

Bakanlık, BAE ve Suudi Arabistan'a çip ihracatına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli G42 ve Suudi Arabistan merkezli Humain şirketlerine gelişmiş Amerikan yarı iletkenlerinin ihracatının onaylandığı belirtildi.

Her iki şirketin de 35 bin adede kadar Nvidia'nın Blackwell çipini satın almak için onay aldığı kaydedilen açıklamada, onayların şirketlerin sıkı güvenlik ve raporlama gerekliliklerini karşılaması şartına bağlı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, onayların ABD'nin iki ülkeyle arasındaki yapay zeka anlaşmalarının ardından geldiğine işaret edilerek, bunların ABD'nin yapay zekadaki süregelen hakimiyetini ve küresel teknolojik liderliğini destekleyeceği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, ABD Ticaret Bakanlığının Amerikan yapay zeka teknolojilerini Suudi Arabistan, BAE ve dünya genelindeki diğer müttefik ve ortaklara ihracatını desteklemeye devam edeceği kaydedildi.