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ABD'den BLM hareketi ile Trump'ın damadı Kushner, Nobel Barışı Ödülü'ne aday gösterildi

ABD'de ırkçılığa karşı mücadelenin sembolü haline gelen "Siyahi Hayatlar Değerlidir (BLM)" hareketi ile eski ABD Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

ABD'den BLM hareketi ile Trump'ın damadı Kushner, Nobel Barışı Ödülü'ne aday gösterildi
AA

ABD medyasında yer alan haberlerde, Norveçli milletvekili Petter Eida'nın "ırkçılığa ve ırkçılık kaynaklı şiddete karşı mücadelesi" nedeniyle BLM hareketini Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermek için Nobel Komitesi'ne mektup yazdığı kaydedildi.

Mektupta, BLM'nin ırkçılığa karşı sistemik değişim çağrısının tüm dünyaya yayıldığı ve diğer ülkeleri kendi toplumları içinde ırkçılıkla boğuşmaya zorladığı vurgulandı.

ABD'de 26 Şubat 2012'de Florida'da Trayvon Martin isimli bir siyahi genci vuran mahalle bekçisi George Zimmerman'ın beraat etmesi üzerine başlayan BLM hareketi, 25 Mayıs 2020'de Minnesota'da polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyahi George Floyd olayı ile en üst seviyeye çıkmıştı.

Floyd'un ölümü ülke çapında büyük infiale yol açmış, BLM pankartı altında ırk ayrımcılığı ve polis şiddetine dair bir çok şehirde aylar süren protesto gösterileri düzenlenmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı, Ukrayna lideri ile yaptığı telefon görüşmesi nedeniyle Şubat 2020'de hakkında açılan Kongre'deki azil davasında savunan Musevi kökenli hukukçu Alan Dershowitz, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'i Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

Dershowitz'in Nobel komitesine gönderdiği mektubunda, Kushner ve yardımcısı Avi Berkowitz'in sözde Orta Doğu barışı olarak isimlendirilen "Abraham Anlaşması" çerçevesinde İsrail ile Arap ülkeleri arasında diplomatik ilişkilerin tesisinde büyük rol oynadığı savunuldu.

Kushner'in mimarı olduğu sözde Orta Doğu barışı, bir çok ülke tarafından sadece İsrail'in çıkarlarını gözetmek ve Filistin tarafının haklı taleplerini görmemezlikten gelmekle eleştirilmişti.

1 Şubat'a kadar mektupla Nobel Komitesi'ne gösterilen adaylar içinden Nobel Barış Ödülü'ne layık görülenler, Ekim 2021'de açıklanacak ve ödüller 10 Kasım 2021'de Norveç'in Oslo kentinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

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