        ABD'den nadir toprak elementleri tedarik zincirlerini güçlendirmek için 134 milyon dolarlık fon - Enerji Haberleri

        ABD'den nadir toprak elementleri tedarik zincirlerini güçlendirmek için 134 milyon dolarlık fon

        ABD Enerji Bakanlığı, nadir toprak elementleri için yurt içi tedarik zincirlerini geliştirmeye yönelik 134 milyon dolara kadar fon sağlanacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 10:13 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:13
        ABD'den nadir toprak elementleri için 134 milyon dolarlık fon
        Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni fonla yurt içi nadir toprak elementleri tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinin, yabancı kaynaklara olan bağımlılığın azaltılmasının ve ABD'nin enerji güvenliğinin artırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

        Açıklamada, nadir toprak elementleri için yurt içi tedarik zincirlerinin geliştirilmesine yönelik 134 milyon dolara kadar bir fon sağlanacağı kaydedildi.

        Bakanlığın açıklamasında, bu kapsamda, maden artıkları, elektronik atıklar ve diğer atık malzemeleri dahil geleneksel olmayan kaynaklardan nadir toprak elementlerinin geri kazanılması ve rafine edilmesine yönelik projelerin destekleneceği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD'nin ekonomisini ayakta tutan mineraller ve malzemeler için uzun süredir yabancı ülkelere bağımlı olduğuna işaret etti.

        Wright, "Bu kaynaklara kendi ülkemizde sahibiz, ancak yıllarca süren rehavet, Amerika'nın madencilik ve sanayi altyapısını diğer uluslara kaptırdı." değerlendirmesinde bulundu.

        Bu eğilimi tersine çevirdiklerini kaydeden Wright, Amerika'nın enerji ve ekonomik güvenliği için gerekli malzemeleri çıkarma, işleme ve üretme kabiliyetini yeniden inşa ettiklerini belirtti.

