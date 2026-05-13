ABD'den Türkiye'ye ilk petrol sevkiyatı başladı

ABD’nin, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda yürütülen plan çerçevesinde stratejik petrol rezervlerinden piyasaya ek arz sağladığı belirtildi. Bu adımın kısa vadeli arz kesintilerini azaltmak ve küresel enerji piyasalarında istikrar sağlamak amacı taşıdığı ifade edildi. ABD Enerji Bakanlığı’nın mart ayında yaptığı açıklamada, acil takas ve satışlar kapsamında 30 milyon varile kadar ek hafif ham petrolün piyasaya sürülmesinin planlandığı, bunun IEA koordinasyonundaki toplam 172 milyon varillik geniş programın parçası olduğu kaydedildi.

Reuters’ın Kpler verilerine dayandırdığı bilgilere göre Yunanistan bayraklı “North Star” adlı Aframax tanker, nisan ayında Texas yakınlarındaki Bryan Mound SPR tesisinden yaklaşık 680 bin varil hafif ham petrol yükledi. Geminin İzmir Aliağa Limanı’na mayıs ortasında ulaşmasının beklendiği bildirildi. Hong Kong bayraklı “DHT Antelope” tankerinin ise Galveston açıklarında gerçekleştirilen gemiden gemiye transferle yaklaşık 1,1 milyon varil ağır ham petrol aldığı aktarıldı. Reuters, geminin mayıs ayı sonunda Türkiye’ye varmasının beklendiğini, ayrıca ek bir ABD ham petrol yükünü daha taşıdığını Kpler verilerine dayandırarak bildirdi.

Haberde petrol fiyatlarının yılın ilk çeyreğinde sert yükseldiği hatırlatıldı. Şubat başında orta 60 dolar seviyelerinde bulunan fiyatların mart ayında varil başına 100 doların üzerine çıktığı ifade edildi. Artışta Orta Doğu’daki çatışmalar, Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat aksaklıkları ve küresel arz endişelerinin etkili olduğu kaydedildi. Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD’nin arz sıkışıklığı nedeniyle alternatif tedarik arayan Avrupa ve Asya ülkelerine yönelik ihracatını artırdığı, özellikle bu bölgelerde daralan arz koşullarının ABD ham petrolüne talebi yükselttiği aktarıldı.

Haberde ayrıca bölgedeki jeopolitik gerilimin enerji altyapısını da etkilediği, İran ile bağlantılı çatışmaların yalnızca askeri hedeflerle sınırlı kalmayıp enerji tesislerine de yansıdığı ifade edildi. Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların küresel petrol akışını sınırladığı ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtildi. Reuters, ABD’nin stratejik rezervden yapılan acil sevkiyatların daha önce İtalya ve Hollanda’ya da ulaştırıldığını, Türkiye’ye yapılacak teslimatın bu kapsamlı arz programının devamı niteliğinde olduğunu bildirdi.