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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'de
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'de
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AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmede, Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Ukrayna'daki savaşın gidişatının yeni insani krizler doğurduğuna dikkat çekilirken, bu konuda duyulan derin endişe ve üzüntü dile getirildi. Uzaması halinde savaşın etkilerinin tüm bölge ve dünya için yıkıcı olacağı ifade edildi.

Savaşın daha fazla tahribata sebebiyet vermeden sona ermesi gerektiği belirtildi. Taraflar arasında yürütülen müzakerelerin sonuç vermesi için ortak çabaların artırılması hususunda mutabık kalındı.

Türkiye'nin taraflarla sürekli temas halinde bulunduğu ve müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Görüşmede Suriye, Libya ve Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması, Türkiye-İsrail ilişkileri ve Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ele alındı.

ABD ile ikili ilişkilerin mevcut durumunun da ele alındığı görüşmede, ortak stratejik mekanizmanın hayata geçirilmesi için atılacak adımlar konusunda mutabık kalındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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