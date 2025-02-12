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        Haberler Dünya Amerika ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Hamas, Gazze'yi bir daha asla yönetmemeli | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Hamas, Gazze'yi bir daha asla yönetmemeli

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD olarak "Hamas'ın bir daha Gazze'yi asla yönetmemesi gerektiğini" düşündüklerini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 06:00 Güncelleme: 12.02.2025 - 06:01
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        Rubio: Hamas, Gazze'yi bir daha asla yönetmemeli
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        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la görüşmesinde Gazze'deki son durumu ve ateşkesle ilgili güncel gelişmeleri ele aldı.

        Rubio, görüşmede, ABD yönetimi olarak "Hamas'ın Gazze'yi bir daha asla yönetmemesi ve İsrail'i tehdit etmemesi gerektiğini" düşündüklerini kaydetti.

        AA'nın haberine göre; ABD Dışişleri Bakanı, bu hafta Gazze'deki kırılgan ateşkesin ortasında diplomatik çabaların bir parçası olarak BAE, İsrail ve Suudi Arabistan'da planlanan duraklarla Orta Doğu'yu ziyaret edecek.

        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü saat 12.00'ye kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini belirtmiş ve "sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Marco Rubio
        #haberler
        #ABD
        #gazze
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