        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran ile anlaşma taslağında ilerleme kaydedildiğini belirtti | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran ile anlaşma taslağında ilerleme kaydedildiğini belirtti

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile olası anlaşmaya ilişkin taslakta ilerleme kaydettiklerini, gün içinde bu konuda yeni haberler gelebileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 12:02 Güncelleme:
        "İran anlaşma taslağında ilerleme kaydedildi"

        Rubio, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Yeni Delhi'deki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

        İran ve Hürmüz Boğazı konusunda günün ilerleyen saatlerinde yeni haberler gelebileceğini belirten Rubio, bu konuda açıklamaları ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağını söyledi.

        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?

        Rubio, İran'la anlaşmaya varma konusunda "ciddi ilerleme" kaydedilse de nihai bir sonuca varılmadığını vurgulayarak "Nihai hedefin, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı olduğunu hatırlatmak isterim." dedi.

        Bakan Rubio, Körfez bölgesindeki ortaklarıyla son 48 saatte, "Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve geçiş ücreti olmamasının hedeflendiği taslak üzerinde ilerleme kaydettiklerini" ifade etti.

