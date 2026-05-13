ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun eşofmanı gündem oldu
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun, Çin yolculuğu sırasında Maduro'nun ABD müdahalesiyle alıkonulduğu operasyon sırasında giydiği eşofmanını gündem oldu
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 13:41 Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Çin'e doğru giderken uçakta giydiği gri eşofman takımı sosyal medyada gündem oldu.
Rubio, eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'nin müdahalesiyle alıkonulduğu operasyon sırasında giydiği ve dünya kamuoyunda geniş yankı uyandıran gri renkli eşofman takımıyla Air Force One uçağında görüntülendi.
Rubio'nun uçaktaki fotoğrafını paylaşan Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, "Bakan Rubio, Air Force One uçağında Nike Tech 'Venezuela' takımıyla göz kamaştırıyor!" ifadelerini kullandı.
ABD'nin 3 Ocak günü Venezuela'ya düzenlediği operasyon sonucu Venezuela lideri Maduro ve eşi ülkeden kaçırılmıştı. Maduro'nun eşofman takımı o günlerde de dünyada gündem olmuştu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ