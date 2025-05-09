ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan "Gazze'ye yardım" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "barışı güvence altına alacak, İsrail'i koruyarak Hamas'ı eli boş bırakacak ve Gazzelilere yardım edecek yaratıcı çözümler" çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Trump'ın son birkaç haftadır ne yapılması gerektiği ve Gazze halkının durumu konusunda yoğun çalıştığını belirten Bruce, "Onun (Trump) ilham verici liderliği sayesinde bu çözüme, söz konusu yardımı ve gıdayı ulaştırabilmekten birkaç adım uzaklıktayız." ifadesini kullandı.

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Bruce, Gazze'ye gıda akışını sağlayacak yeni vakfın duyurusunu bugün yapmayı umduğunu ancak kuruluşun bunu yakında bizzat duyuracağını dile getirdi.

GAZZE'DEKİ İNSANİ FELAKET

Merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK), önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 ayı aşkın süredir tam abluka uyguladığı Gazze'de, günlük yemekleri hazırlamak için gereken malzemelerin tükendiğini duyurmuştu.