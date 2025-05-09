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        Haberler Dünya Amerika ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan "Gazze'ye yardım" açıklaması | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan "Gazze'ye yardım" açıklaması

        ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 2 ayı aşkın süredir tam abluka uyguladığı Gazze'ye insani yardım ulaştıracak çözüme "sadece birkaç adım uzaklıkta" olduklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 06:55 Güncelleme: 09.05.2025 - 06:56
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        ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan "Gazze'ye yardım" açıklaması
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        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "barışı güvence altına alacak, İsrail'i koruyarak Hamas'ı eli boş bırakacak ve Gazzelilere yardım edecek yaratıcı çözümler" çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

        Trump'ın son birkaç haftadır ne yapılması gerektiği ve Gazze halkının durumu konusunda yoğun çalıştığını belirten Bruce, "Onun (Trump) ilham verici liderliği sayesinde bu çözüme, söz konusu yardımı ve gıdayı ulaştırabilmekten birkaç adım uzaklıktayız." ifadesini kullandı.

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        Bruce, Gazze'ye gıda akışını sağlayacak yeni vakfın duyurusunu bugün yapmayı umduğunu ancak kuruluşun bunu yakında bizzat duyuracağını dile getirdi.

        GAZZE'DEKİ İNSANİ FELAKET

        Merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK), önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 ayı aşkın süredir tam abluka uyguladığı Gazze'de, günlük yemekleri hazırlamak için gereken malzemelerin tükendiğini duyurmuştu.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, gıda ve pişirme yakıtı yüklü WCK kamyonlarının martın başından beri Gazze sınırında "hazır bekletildiği" ancak İsrail yardımların geçişine izin vermediği için "hayati önem taşıyan gıda dağıtımının devam edemediği" kaydedilmişti.

        İsrail, mart ayının ilk günlerinden bu yana yardımların dağıtımında kontrolün sağlanamadığı ve bazı ihtiyaç malzemelerinin yağmalandığı iddiasıyla Gazze'ye insani yardım malzemesi girişine izin vermiyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #ABD
        #israil
        #gazze
        #haberler
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