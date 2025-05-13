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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Trump'ın bölge ziyaretinde Gazze'de ateşkesin gündemde olacağını söyledi | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Trump'ın bölge ziyaretinde Gazze'de ateşkesin gündemde olacağını söyledi

        ABD Dışişleri Bakanlığı Arapça Sözcüsü Samuel Werberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ve bölge ziyaretinde Gazze'de kalıcı ateşkes konusunda bölgesel işbirliğinin gündemde olacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:42 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:42
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        ABD: Trump'ın Körfez turunda "Gazze'de ateşkes" gündemde
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        Werberg, Şark el-Avsat gazetesine verdiği röportajında, Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan ilk yurt dışı ziyaretinde krizlerin çözümüne ilişkin ortak işbirliğinin ele alınacağını söyledi.

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        Suudi Arabistan ziyaretinde "Trump'ın bölgesel güvenlik, savunma, işbirliği, teknoloji yatırımları ve yenilenebilir enerji başlıklarının ele alınacağını" aktaran Werberg, Trump'ın ziyaretinin bölgedeki stratejik ortaklıkların öneminin altını çizdiği değerlendirmesinde bulundu.

        Werberg, ziyarette, "İran'ın istikrarsızlaştırıcı tutumu, Ukrayna savaşı ve Gazze'de barışın sağlanması" gibi bölgesel tehditlere karşı ortak çalışmanın ele alınacağını belirtti.

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        ABD'nin bölgesel ortaklarıyla çalışmaya bağlılığını yinelediğini kaydeden Werberg, "krizlere kalıcı siyasi ve diplomatik çözümler bulmak, Gazze'de durumun yatıştırılması çabalarını desteklemek, Kızıldeniz'deki küresel deniz ticaretinin güvence altına alınması" gibi başlıklarda işbirliğinin ele alınacağını ifade etti.

        Werberg, Trump'ın "Filistin barış sürecine ve Gazze'ye yardımların ulaştırılmasına" özel önem atfettiğini, ABD'nin bu yöndeki çabalarının sürdüğünü kaydederek, ABD'nin Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi yönünde bir çabasının olmadığını vurguladı.

        ABD Dışişleri Sözcüsü, Trump'ın Filistin-İsrail konusunda iki devletli çözüme bağlı olduğunu ancak buna tarafların karar vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı için sabah saatlerinde Suudi Arabistan'a gelmişti.

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