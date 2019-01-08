Fevzi Çakır'ın haberine göre Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Ağustos 2018’de ABD’nin Ankara Ankara Büyükelçiliği’ne yönelik silahlı saldırıyı azmettirme suçundan tutuklanan işadamı Ersin Bayram’ın şirketlerine TMSF’nin kayyum olarak atanmasını kararlaştırdı.



SANIK ERSİN BAYRAM'IN MAHREM İMAM OLDUĞU İDDİASI



Saldırıya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Bayram’ın FETÖ yöneticiliğinden cezalandırılması talep edilmişti. Bayram’ın örgüt adına para toplayarak, soruşturma geçiren kişilere fon oluşturmak suretiyle yardım ettiği belirtilen iddianamede ayrıca Bayram’ın FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı astsubay yapılanmasının sivil kanadında mahrem imam olduğu tespitine yer verildi. İddianamede, Bayram’ın şüpheliler Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş’ı araç olarak kullandığı, telkin ve yönlendirme yaparak ABD Elçiliği’ne yönelik saldırıyı gerçekleştirmelerini sağladığı öne sürülmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ