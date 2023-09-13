ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, beklenti ne yönde? 2023 Ağustos ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, beklenti ne yönde? 2023 Ağustos ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

ABD'de 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamları için beklenen tarih geldi çattı. Türkiye'deki enflasyon verilerinin 4 Eylül'de vatandaşlarla paylaşılmasının ardından ABD enflasyon rakamları için geri sayıma geçildi. İşte, ülkemizin yanı sıra dünya genelinde de beklenen ABD Ağustos ayı enflasyonunun açıklanma zamanı ve beklentisi hakkında detaylar...

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ABD AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bu yılın son çeyreğinde petrol açığı ile karşılaşma endişesi, petrol fiyatlarını yaklaşık son 10 ayın en yüksek seviyesine çıkarırken, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri öncesi yatırımcılarda temkinli bir tavır öne çıkıyor.

Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, Fed'in kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirtti.