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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, beklenti ne yönde? 2023 Ağustos ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, beklenti ne yönde? 2023 Ağustos ayı ABD enflasyon verileri...

        ABD Ağustos ayı enflasyon rakamları ile ilgili arayışlar başlamış durumda. Her ayın ikinci haftasında paylaşılan ve ülkemiz dahil tüm dünyadaki ekonomik seyri yakından etkileyen ABD enflasyon rakamları ile ilgili resmi açıklama bugün yapılacak. Peki, ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklenti ne yönde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 13:07 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:07
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        ABD'de 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamları için beklenen tarih geldi çattı. Türkiye'deki enflasyon verilerinin 4 Eylül'de vatandaşlarla paylaşılmasının ardından ABD enflasyon rakamları için geri sayıma geçildi. İşte, ülkemizin yanı sıra dünya genelinde de beklenen ABD Ağustos ayı enflasyonunun açıklanma zamanı ve beklentisi hakkında detaylar...

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        ABD 2023 AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2023 Ağustos ayı ABD enflasyon oranlarının 13 Eylül Çarşamba günü saat 15:30'da açıklanması bekleniyor.

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        ABD AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Bu yılın son çeyreğinde petrol açığı ile karşılaşma endişesi, petrol fiyatlarını yaklaşık son 10 ayın en yüksek seviyesine çıkarırken, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri öncesi yatırımcılarda temkinli bir tavır öne çıkıyor.

        Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceğini söyledi.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, Fed'in kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirtti.

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        Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını ifade ederek, enflasyon verisi sonrası fiyatlamalarda değişiklik görülebileceğini bildirdi.

        Enerji sektöründe bir süredir yaşanan arz endişelerinin bugünkü enflasyon verilerine de etki etmiş olabileceğini aktaran analistler, aylık TÜFE'de yüzde 0,6 artış beklendiğini söyledi. Bir önceki ay TÜFE, aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

        Analistler, enflasyon verilerinin beklentilerin üstünde gelmesi halinde Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artırımına daha gitme ihtimalinin artırabileceğini vurguladı.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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