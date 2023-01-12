Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022 Aralık ayı ABD enflasyon rakamları açıklanıyor!

ABD enflasyon rakamları ekonomistlerin gündeminde yer alıyor. Kasım ayında yıllık yüzde 7,1 ile yüzde 7,3 olan beklentinin altına gelen ABD enflasyon rakamlarının Aralık ayında ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte, 2022 Aralık ABD enflasyon rakamlarının açıklanacağı saat...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • ABD enflasyon rakamları açıklanıyor! 2022 Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?

    ABD enflasyon rakamları için geri sayım başladı. FED, geçtiğimiz yıl artış gösteren enflasyon nedeniyle peş peşe faiz artırımına gitmişti. Amerika'daki resesyon endişe yaratırken gözler "2022 Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2022 Aralık ABD enflasyon verisi beklentileri ve konuya ilişkin merak edilen detaylar...
  • ABD enflasyon rakamları açıklanıyor! 2022 Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?

    ABD ARALIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

    Ekonomistler, enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklerken, resesyon risklerinin oldukça yüksek olduğunu belirtiyor.

    ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan'ın analizine göre, yüksek faiz oranlarının ürünlere, hizmetlere ve iş gücüne olan talebi yavaşlatmasıyla ABD'nin gelecek yılın sonuna kadar hafif bir resesyona girme olasılığı bulunuyor.

    ABD için 2023 yılı ekonomik görünümü, yavaşlayan büyüme, hızlı parasal sıkılaşma ve ılımlı enflasyon ile tanımlanıyor.

     

    Enflasyonun zirveden hızlı bir şekilde düşeceği ancak 2023 sonunda Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalacağı öngörülüyor. Ülkede iş gücü piyasasının da daha yavaş büyüme ortamında gevşemeye başlayacağı tahmin ediliyor.
  • ABD enflasyon rakamları açıklanıyor! 2022 Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?

    ABD ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Aralık ayı ABD enflasyon oranlarının 12 Ocak Perşembe günü saat 16:30'da açıklanması bekleniyor.
  • ABD enflasyon rakamları açıklanıyor! 2022 Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?

    KASIM AYINDA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMIŞTI

    Piyasaların heyecanla beklediği ABD Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı.

    ABD'de enflasyon Kasım ayında yıllık yüzde 7,1 ile yüzde 7,3 olan beklentinin altında geldi.
  • ABD enflasyon rakamları açıklanıyor! 2022 Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?

    Verinin ardından dolar küresel olarak yüzde 1 değer kaybetti, ons altın 1810 doları aşarak 5 ayın zirvesine çıktı. Gram altın 1086 TL ile rekor kırdı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.