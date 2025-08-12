ABD&rsquo;de t&uuml;ketici fiyat endeksi (T&Uuml;FE), temmuz ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak aylık y&uuml;zde 0.2, yıllık ise y&uuml;zde 2.7 arttı. ABD &Ccedil;alışma İstatistikleri B&uuml;rosu&rsquo;nun a&ccedil;ıkladığı verilere g&ouml;re, bu oranlar sırasıyla y&uuml;zde 0.2 ve y&uuml;zde 2.8&rsquo;lik piyasa beklentilerine yakın ger&ccedil;ekleşti. Gıda ve enerji fiyatları hari&ccedil; tutulan &ccedil;ekirdek T&Uuml;FE, aylık y&uuml;zde 0.3, yıllık ise y&uuml;zde 3.1 artış g&ouml;sterdi. Beklentiler y&uuml;zde 0.3 ve y&uuml;zde 3 seviyesindeydi. Temmuz ayında, genel endeksteki artışın b&uuml;y&uuml;k b&ouml;l&uuml;m&uuml; barınma maliyetlerindeki y&uuml;zde 0.2&rsquo;lik y&uuml;kselişten kaynaklandı. Aylık bazda gıda fiyatları değişmezken, enerji fiyatları y&uuml;zde 1.1 geriledi. G&uuml;mr&uuml;k tarifelerine duyarlı yeni ara&ccedil; fiyatları sabit kaldı, ikinci el otomobil ve kamyon fiyatları ise y&uuml;zde 0.5 y&uuml;kseldi. Ulaşım ve sağlık hizmetleri kalemlerinde y&uuml;zde 0.8&rsquo;lik artış kaydedildi.