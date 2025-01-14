ABD Ermenistan ile anlaşma imzaladı

ABD Ermenistan ile Stratejik İş Birliği Belgesi imzaladı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD ile Ermenistan arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına bir araya geldi. İkili, Stratejik İş Birliği Belgesini imzaladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.
İkili, ABD ile Ermenistan arasındaki iş birliği artırmak adına Stratejik İş Birliği Belgesini imzaladı. Blinken "İmzalanan belge ile birlikte ABD-Ermenistan İş Birliği Komisyonunu kurmuş olduk." dedi.
İmzalanan belge vasıtasıyla ABD ile Ermenistan arasında ekonomiden savunmaya; demokrasiden adalete kadar birçok alanda iş birliği yapılması bekleniyor.