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First Lady'den 1 Nisan şakası 0:00 / 0:00

DHA

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, Kaliforniya'dan Washington'a yapılan uçuş sırasında kısa siyah peruk, siyah maske ve 'Jasmine' yazılı yaka kartıyla hostes kılığına girerek gazetecilere ve gizli servis çalışanlarına dondurma dağıttı.

Jill Biden, daha sonra peruğunu çıkararak "1 Nisan" diye seslendi. Gazeteciler şakaya tamamen kandıklarını ama Biden'ın ekibindekilerin dahi kendisini tanıyamadığı için rahatladıklarını ifade etti.

Gazetecilerin şaşkınlık yaşadığı, dağıtılan dondurmanın da lezzetli olduğunu ifade ettikleri belirtildi.