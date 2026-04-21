ABD hava savunmasını yeniden inşa ediyor

Pentagon, özellikle Patriot Missile System ve THAAD sistemlerine yönelik alımlarını genişletirken, bu adımın yalnızca dış operasyonlar değil, doğrudan ABD ana karasının savunması için de kritik olduğu vurgulanıyor. Pentagon’da düzenlenen brifingde konuşan Genelkurmay bütçe ofisi başkanı Korgeneral Stephen Whitney, 2027 mali yılı için planlanan artışın “ABD stoklarını güçlendirme ve sürdürülebilir caydırıcılık sağlama” hedefi taşıdığını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı’nın bütçe planlamalarına dair yayımlanan son raporlar ve Kongre’ye sunulan taslaklar, bu artışın boyutunu net biçimde ortaya koyuyor. Buna göre Pentagon’un yalnızca Patriot ve THAAD sistemleri için yaklaşık 31,8 milyar dolarlık bir bütçe talep etmesi bekleniyor. Özellikle üçüncü nesil Patriot sistemi olan PAC-3 füzelerinin üretiminin hızlandırılması planlanırken, Savunma Bakanlığı tedarik yetkilileri, mevcut üretim kapasitesinin artık küresel talebi karşılamakta zorlandığını açıkça ifade ediyor. Mart ayında açıklama yapan tedarikten sorumlu yetkili Michael Duffy, Patriot önleyici füze üretiminin üç katına, THAAD sistem üretiminin ise dört katına çıkarılmasının hedeflendiğini duyurmuştu.

ABD merkezli savunma analiz raporları ve Kongre Araştırma Servisi (CRS) değerlendirmeleri, bu hamlenin arkasında yalnızca İran gerilimi değil, çok daha geniş bir stratejik tablo olduğunu ortaya koyuyor. Raporda, ABD’nin aynı anda birden fazla cephede yüksek yoğunluklu çatışmaya hazırlık yaptığı, özellikle Orta Doğu, Ukrayna ve Pasifik hattında artan füze tehditlerinin mevcut stokları hızla erittiği vurgulanıyor. Nitekim Pentagon’un aktif olarak kullandığı önleyici füze sistemlerinin yeniden üretim süresi uzun olduğu için, savaş temposu ile üretim kapasitesi arasındaki farkın giderek açıldığı ifade ediliyor.

Pentagon’un genişleme planı sadece Patriot ve THAAD ile sınırlı değil. ABD yönetimi, aynı zamanda Tomahawk Missile, AIM-120 AMRAAM, SM-6 Missile ve SM-3 Missile gibi kritik mühimmatların üretimini de artırmayı hedefliyor. Bu genişleme, ABD’nin “yüksek yoğunluklu uzun süreli savaş” senaryolarına karşı hazırlık yaptığını gösteriyor.

Amerikan medyasında yer alan bazı analizlerde ise dikkat çekici bir uyarı öne çıkıyor: Pentagon’un mevcut operasyon temposu devam ederse, özellikle önleyici füze stoklarında kısa vadede ciddi bir daralma yaşanabilir. Buna karşın ABD yönetimi, resmi açıklamalarında bu iddiaları reddederek ordunun operasyonel kapasitesinin tehlikede olmadığını savunuyor. Ancak sahadaki gerçeklik, özellikle İran’a yönelik operasyonlarda ve müttefiklere yapılan askeri yardımlarda mühimmat tüketiminin hızlandığını gösteriyor.

Öte yandan Ukrayna’nın ve diğer müttefik ülkelerin hava savunma sistemleri talebinin sürmesi, Washington üzerindeki baskıyı daha da artırıyor. ABD raporlarına göre, Patriot sistemlerinin ihracatı ile iç stokların korunması arasında hassas bir denge kurulmaya çalışılıyor. Bu durum, önümüzdeki dönemde ABD’nin savunma sanayi üretimini kalıcı olarak artırmaya yönelmesinin sadece geçici bir tedbir değil, uzun vadeli bir stratejik dönüşüm olduğuna işaret ediyor.