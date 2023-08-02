Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Para ABD Hazine Bakanı Yellen, Fitch'in ülkenin kredi notunu düşürmesinin anlaşılması zor olduğunu söyledi - Para Haberleri

        ABD Hazine Bakanı Yellen, Fitch'in ülkenin kredi notunu düşürmesinin anlaşılması zor olduğunu söyledi

        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin uzun vadede "dünyanın en büyük, en dinamik ve en yenilikçi" ekonomisi olmaya devam ettiğini belirterek, ülkenin ekonomik gücü göz önüne alındığında Fitch Ratings'in ABD'nin kredi notunu düşürme kararının anlaşılması güç olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 22:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'nin kredi notu düştü, Yellen tepki gösterdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yellen, Virginia eyaletinde katıldığı programda, "Enflasyonu Düşürme Yasası" kapsamında vergi mükellefi hizmetlerinin iyileştirilmesinde kaydedilen mesafeyi anlattı.

        Konuşmasında, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in ABD'nin notunu "AAA"dan "AA+"ya düşürmesine değinen Yellen, son birkaç yılda ülke ekonomisinin pandeminin ardından tarihi bir toparlanma yaşadığını dile getirdi.

        Yellen, Ocak 2021'den bu yana ülkede 13 milyondan fazla yeni istihdam oluşturulduğuna işaret ederek, işsizlik oranının da tarihi düşük seviyelere yakın seyrettiğinden bahsetti.

        Ülkede enflasyonun yıl boyunca her ay düştüğüne dikkati çeken Yellen, ABD ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ve uzun vadede "dünyanın en büyük, en dinamik ve en yenilikçi" ekonomisi olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

        REKLAM

        Yellen, ABD'de görülen ekonomik güç göz önüne alındığında Fitch'in kararının anlaşılması zor olduğunu belirterek, "Fitch'in kararına kesinlikle katılmıyorum ve bunun tamamen yersiz olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Fitch'in "hatalı" değerlendirmesinin güncelliğini yitirmiş verilere dayandığını savunan Yellen, bu kararın son iki buçuk yılda görülen bir dizi göstergedeki gelişmeleri yansıtmadığını öne sürdü.

        Yellen, açmaza rağmen her iki tarafın da borç limitini çözmek için bir araya geldiğini anımsatarak, mali sorumluluğun ABD Başkanı Joe Biden ile kendisi için öncelik olduğunu anlattı.

        Fitch'in kararının herkesin bildiğini değiştirmediğini söyleyen Yellen, "Hazine tahvilleri dünyanın önde gelen güvenli ve likit varlığı olmaya devam ediyor ve Amerikan ekonomisi temelde güçlü." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İki aile arasında silahlı kavga: 1'i polis 15 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 1'i polis 15 yaralı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Maçta ilk gol geldi!
        Maçta ilk gol geldi!
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"