SON DAKİKA!

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ABD hisseleri açılışta ralli yaptı

Piyasalar dünkü çöküşün ardından bugün kısmen toparlandı. Dün 1987'den bu yana en büyük kaybını yaşayan ABD borsaları bugün açılışta ralli yaptı. S&P 500 Endeksi güne yüzde 5.2 yükselişle başladı. Endeks dün yüzde 9.92 değer yitirmişti. Dow Jones Endeksi yüzde 5.91, Nasdaq yüzde 5.67 artışla güne başladı

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Dün tarihi bir çöküş yaşayan küresel piyasalar bugün kısmen toparlandı.1987'den bu yana en büyük kaybını yaşayan ABD borsaları bugün açılışta ralli yaptı. S&P 500 Endeksi güne yüzde 5.2 yükselişle başladı. Endeks dün yüzde 9.92 değer yitirmişti. Dow Jones Endeksi yüzde 5.91, Nasdaq yüzde 5.67 artışla güne başladı. Kazanımlar daha sonra yüzde 3'ün altına
geriledi. 

AVRUPA BORSALARINDA YÜKSELİŞLER YÜZDE 7'Yİ AŞTI

Avrupa borsaları, dün tarihinin en sert günlük düşüşünü gerçekleştirmesinin ardından bugüne hızlı yükselişle başladı.  Saat 17:00 itibariyle Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde  5.37,  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 6.23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 6.48, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 7.07 primle seyrediyor.

Avrupa borsaları, ABD'nin Avrupa'dan seyahatlere bir ay süreyle kısıtlama getirmesi, salgında vaka sayısındaki hızlı artış ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) destekleyici adımlarının yeterli olmadığına ilişkin değerlendirmelerle dün tarihinin en sert günlük düşüşünü gerçekleştirmişti.

BORSA İSTANBUL YÜZDE 2.94 PRİMLİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,02 artarak 93 bin 657 puana yükseldi. Endeks  öğleden sonra yüzde 2.94 primli seyrediyor.  BIST 100 endeksi, dün, dünya borsalarındaki panik havasının etkisiyle düşüşünü hızlandırarak, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 7.26 değer kaybıyla 93 bin 639 puandan tamamlamıştı.

Asya piyasaları bugün önemli bir toparlanma belirtisi göstermedi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 6.08 geriledi. Çin'de Şanghay Birleşik endeksi yüzde 1.23 ile sınırlı bir kayıp yaşarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1.14 düştü. Güney Kore'de KRX 100 endeksinde düşüş yüzde 2.75'i buldu.

 

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YORUMLAR

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  • Uyanık Mehmet_2495602143994104 27 dakika önce Eskiden borsa mı vardı?
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  • dodocuk34@gmail.com 60 dakika önce Galiba bu virüs bizi teğet geçecekmiş gibi her yönden
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