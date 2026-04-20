Pakistan'da yoğun güvenlik önlemleri: "İran müzakerelere katılacak"
ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'da yapılması beklenen 2. tur müzakereleri öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. AA'ya konuşan Pakistanlı kaynakları, İran'ın müzakerelere katılacağını söyledi
Giriş: 20 Nisan 2026 - 10:18
Pakistan'da ABD ile İran heyetleri arasında yapılması beklenen ikinci tur müzakereleri öncesi, başkent İslamabad'da yoğun güvenlik önlemleri alındı.
2. tur müzakerelere ABD tarafından yine Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in katılması bekleniyor.
İran tarafında ise İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin katılmasının beklendiği ifade edildi.
