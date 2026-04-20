        Haberler Dünya ABD ile İran heyetleri arasında yapılması beklenen 2. tur müzakereleri öncesi yoğun güvenlik önlemleri | Dış Haberler

        Pakistan'da yoğun güvenlik önlemleri: "İran müzakerelere katılacak"

        ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'da yapılması beklenen 2. tur müzakereleri öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. AA'ya konuşan Pakistanlı kaynakları, İran'ın müzakerelere katılacağını söyledi

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 10:18 Güncelleme:
        "İran müzakerelere katılacak"

        Pakistan'da ABD ile İran heyetleri arasında yapılması beklenen ikinci tur müzakereleri öncesi, başkent İslamabad'da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

        2. tur müzakerelere ABD tarafından yine Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in katılması bekleniyor.

        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün! Haberi Görüntüle

        İran tarafında ise İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin katılmasının beklendiği ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kamyonette 1021 tabanca ele geçirildi

        İstanbul'da silah sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine takibe alınan kamyonete operasyon düzenlendi. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kamyonette yapılan aramada, 1021 tabanca, 632 tabanca gövdesi, 632 tabanca üst kapağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanar...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Brent petrolde sert yükseliş
        Brent petrolde sert yükseliş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        Üniversiteli genç kız dehşeti yaşadı! Dakikalarca kalp masajı yapıldı!
        Üniversiteli genç kız dehşeti yaşadı! Dakikalarca kalp masajı yapıldı!
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        Zil onlarsız çaldı!
        Zil onlarsız çaldı!