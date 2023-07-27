ABD Kongresi'nin alt komitesinde dün gerçekleşen ve resmi olarak tanımlanamayan hava fenomeni veya UAP'ler olarak bilinen UFO'lar hakkındaki oturumda hükümetin birçok şeyi gizlediği ve 'insan olmayan' biyolojik maddeler bulunması hakkında şaşırtıcı ifadeler yer aldı.

Ayrı olarak, bazı eski istihbarat yetkilileri federal hükümeti UFO ile ilgili önemli bilgileri halktan gizlemeye çalışmakla suçladı ancak bu iddiaları destekleyecek kanıt sunmadı.

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"HÜKÜMET KESİNLİKLE UFO'LAR HAKKINDA KANITLARA SAHİP"

Eski bir ABD istihbarat yetkilisi olan David Grusch, oturumda federal hükümetin UAP'lere ait kanıtlara sahip olduğuna 'kesinlikle' emin olduğunu ve dört yıllık bir süre içinde 40 tanıkla yaptığı röportajların da bu anlamda kanıt olduğunu söyledi.

Grusch, bu yılın başlarına kadar UAP'leri araştıran Pentagon görev gücünde temsilci olarak yer aldığını belirterek, hükümetin yıllardır tanımlanamayan olgular hakkında enkaz toplama programı yürüttüğünü ileri sürdü.