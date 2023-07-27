ABD Kongresi'ndeki UFO açıklamaları ne anlama geliyor? Öne çıkan açıklamalar
ABD Kongresi'nde konuşan 3 eski askeri yetkili Çarşamba günü hükümetin UFO'lar hakkında halka anlattığından çok daha fazlasını bildiğine inandıklarını söyledi. Peki açıklamalar ne anlama geliyor?
ABD Kongresi'nin alt komitesinde dün gerçekleşen ve resmi olarak tanımlanamayan hava fenomeni veya UAP'ler olarak bilinen UFO'lar hakkındaki oturumda hükümetin birçok şeyi gizlediği ve 'insan olmayan' biyolojik maddeler bulunması hakkında şaşırtıcı ifadeler yer aldı.
Ayrı olarak, bazı eski istihbarat yetkilileri federal hükümeti UFO ile ilgili önemli bilgileri halktan gizlemeye çalışmakla suçladı ancak bu iddiaları destekleyecek kanıt sunmadı.
İşte tanıkların oturumdaki öne çıkan iddialar:
"HÜKÜMET KESİNLİKLE UFO'LAR HAKKINDA KANITLARA SAHİP"
Eski bir ABD istihbarat yetkilisi olan David Grusch, oturumda federal hükümetin UAP'lere ait kanıtlara sahip olduğuna 'kesinlikle' emin olduğunu ve dört yıllık bir süre içinde 40 tanıkla yaptığı röportajların da bu anlamda kanıt olduğunu söyledi.
Grusch, bu yılın başlarına kadar UAP'leri araştıran Pentagon görev gücünde temsilci olarak yer aldığını belirterek, hükümetin yıllardır tanımlanamayan olgular hakkında enkaz toplama programı yürüttüğünü ileri sürdü.
"İNSANA AİT OLMAYAN BİLEŞENLE BULUNDU"
Grusch, bir kaza mahallinde 'insana ait olmayan biyolojik maddeler' bulunduğunu da öne sürdü.
Grusch ayrıca, düşen UAP'lerden 'insan olmayan biyolojik maddeleri' kurtaran kişilerle de görüşme yaptığını söyledi. Grusch, uzaylı veya dünya dışı yerine 'insan olmayan' terimini kullanmayı tercih ettiğini söyledi.
Ancak bir Pentagon sözcüsü, NBC News'e Grusch'un iddialarının yanlış olduğunu söyledi.
"ORDUYA BAĞLI PİLOTLAR YETERİNCE BİLGİLENDİRİLMEDİ"
Bazı vekil ve tanıklar, federal hükümetin UAP bilgilerini hem halkla hem de orduyla iletmek için net kanallar oluşturması gerektiğini ve tanımlanamayan cisimler için kapsamlı bir raporlama süreci oluşturulması gerektiğini söyledi.
Eski bir donanma mensubu olan Ryan Graves, panelde askeri pilotların UAP'ler hakkında yeterince bilgilendirilmediklerini ve bunun da onları hazırlıksız bıraktığını söyledi.
'OLASI TANIKLARIN SUSTURULMASI'
Duruşmadaki bazı tanıklar, UFO gözlemlerini bildirmeyle ilgili çalışanlara yönelik engelleme ve baskıların tnaımlanamayan cisimlerin kökenlerini belirleme çabalarını engelleyebileceğini savundu.
Garcia, "Bu duruşma, bu tartışmanın sonu değil, yeni bir bölüm ve başlangıç olacak. Daha fazla raporlamayı ve UAP'ler hakkında daha fazla çalışmayı teşvik etmeliyiz. Ne kadar çok anlarsak, o kadar güvendeyiz" diye konuştu.
"UFO'LARIN 'SÜPERSONİK' HIZLA HIZLANMASI"
Donanmada eski bir komutan olan David Fravor, kendisinin ve üç askeri pilotun 2004 yılında Pasifik Okyanusu'nun hemen üzerinde süzülen beyaz bir nesne gördüklerini söyledi.
Fravor cismi incelemek için alçalırken, kanatları veya motoru olmadığını söylediği kimliği belirsiz uçağın yükselmeye ve savaş uçağına yaklaşmaya başladığını iddia etti. Fravor UAP'nin daha sonra ortadan kaybolduğunu, ancak birkaç saniye sonra yeniden ortaya çıktığını ancak ardından 60 mil ötede tespit edildiğini de sözlerine ekledi.
Fravor, "Karşılaştığımız teknoloji, sahip olduğumuz her şeyden çok daha üstün ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok, hiçbir şey" diye sözlerine devam etti.
NE ANLAMA GELİYOR?
The Atlantic'e konuşan ve Blue Marble Uzay Bilim Enstitüsü'nden bir astrobiyolog olan Jacob Haqq Misra, "Bence insanlar uzaylı teması olasılıkları konusunda hazır veya en azından heyecanlı. Belki de her zamankinden daha fazla" diyor.
Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar orduyu daha şeffaf olmaya çağırırken, bu çaba alışılmadık şekilde iki partinin de desteği ile oldu.
Bu ay, Senatör Chuck Schumer, UFO'larla ilgili hükümet belgelerinin gizliliğini kaldırma yetkisine sahip bir komisyon oluşturacak yasayı çıkardı. Schumer yaptığı açıklamada, "Amerikan halkının kaynağı bilinmeyen teknolojiler, insan dışı zeka ve açıklanamayan fenomenler hakkında bilgi edinme hakkı vardır" dedi.
Önümüzdeki süreçte bu oturumlarda tanımlanamayan cisimlere dair daha ayrıntılı detayların veya görüntülerin de paylaşılması bekleniyor.
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