AA

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Donald Trump yönetiminin aralarında Müslüman bazı ülkelerin de olduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağına karşı yeni bir tasarı hazırladıklarını açıkladı.

Pelosi, Trump yönetimince aralarında İran, Libya, Somali, Suriye ve Yemen'in de bulunduğu 7 ülkeye seyahat yasağı getirilmesinin üçüncü yıl dönümünde konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Seyahat yasağına karşı gelecek haftalarda yeni bir tasarı sunacaklarını belirten Pelosi, Trump'ın gelecekte, makul bir gerekçe sunmadığı ve Kongreye danışmadığı sürece benzer bir karar almasını engellemeyi amaçladıklarını belirtti.

Pelosi, şu ifadeleri kullandı:

"Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Başkan Trump'ın acımasız ve Amerikan olmayan seyahat yasağına karşı durmaktadır. Önümüzdeki haftalarda, Adalet Komitesi, göçmenlik sistemimizde dini ayrımcılığı yasaklamak ve başkanın bu tür önyargılı ve bağnaz kısıtlamalar uygulama yetkisini sınırlamak için 'Yasağa Hayır Yasasını' genel kurula getirecektir."

Öte yandan, Trump yönetiminin geçen hafta, Asya ve Afrika'dan 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planladığı bildirilmiş, söz konusu ülkelerin Belarus, Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Nijerya, Sudan ve Tanzanya olduğu belirtilmişti.

TRUMP'IN SEYAHAT YASAĞI

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017'de İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore'ye seyahat yasağı getirmiş, kararın geniş kitlelerce havalimanlarında protesto edilmesi üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Daha sonra, "yükümlülüklerini yerine getirdiği" gerekçesiyle Çad listeden çıkarılmış, seyahat yasağı hafifletilerek güncellenmiş ve tekrar yürürlüğe konmuş ancak Hawai ve Maryland eyaletindeki federal hakimlerin ulusal çapta yürürlüğün durdurulması kararı engeline takılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, geçen yıl haziran ayında Trump'ın, Müslüman bazı ülkelerin de olduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını 5'e karşı 4 oyla onaylayarak Amerikan Anayasası'na uygun bulduğunu açıklamıştı.