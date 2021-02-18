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ABD, kutup soğuklarının pençesinde: 38 ölü

ABD’yi yaklaşık bir haftadır etkisi altına alan şiddetli kış şartları nedeniyle şu ana kadar 38 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD, kutup soğuklarının pençesinde: 38 ölü
AA

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkenin iç ve güney eyaletlerinde hayatı durma noktasına getiren kar ve buzlu havanın, bugün ve yarın Atlantik kıyısı üzerinden kuzeydoğu bölgesinde etkili olacağını duyurdu.

Başkent Washington’dan Boston’a kadar geniş bir alanda devam edecek kar yağışında, New York’ta kar kalınlığının 20 santimetreye kadar çıkabileceği bildirildi.

Dondurucu soğuk ve buzlanma nedeniyle ülkenin kuzeybatısı Oregon’dan güneyindeki Teksas’a şimdiye kadar en az 38 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bu ölümlerin, yollarda buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazaları ile elektrik kesintilerinden sonra araçlarında ısınmak isteyen ailelerin karbonmonoksit zehirlenmesi ve evdeki ocaktan çıkan yangınlardan kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı.

NEREDEYSE 1 MİLYON KİŞİ ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ETKİLENDİ

Son 4 günde 2 ila 5 milyon arasında kişinin elektrik kesintisi altında yaşadığı Teksas’ta, bugün ilk defa bu rakamın 1 milyonun altına indiği belirtilirken, "poweroutage.us" sitesi, eyalette 650 binden fazla ev ve iş yerinin hala elektriksiz olduğunu aktardı.

Elektrik kesintilerinden en fazla etkilenen diğer bir eyalet Oregon’da da hala 100 binden fazla kişinin karanlıkta olduğu, elektrik kesintileri nedeniyle süper marketlerin buzdolaplarında bozulan tonlarca yiyeceğin çöpe atıldığı aktarıldı.

Portland Genel Elektrik Üst Yöneticisi Maria Pope, aşırı soğukların eyalet elektrik sistemine son 40 yılın en büyük zararını verdiğini vurgulayarak, "Bu hava şartları şimdiye kadar gördüğümüz en tehlikeli koşullar." dedi.

MUSLUK SULARININ KAYNATILMASI ÇAĞRISI

Aşırı düşük sıcaklıkların, eyaletin içme suyu sisteminin altyapısına zarar vermesi nedeniyle Teksaslı yetkililer, eyalet nüfusunun dörtte birine denk gelen 7 milyon kişiye "musluk sularını tüketmeden önce kaynatmaları" çağrısında bulundu.

Teksas Valisi Greg Abbott, su borularındaki donmayı önlemek için vatandaşların muslukları açık bırakması sonucu eyalet genelinde tazyikin düştüğü uyarısında bulunarak, muslukların kapatılmasını istedi.

Kötü hava şartları sebebiyle Louisiana eyaletinde New Orleans ve Shreveport gibi bazı şehirlerdeki içme suyu sisteminin zarar görmesi nedeniyle, şehirdeki bazı hastane ve bakımevlerine itfaiye araçlarınca içme suyu taşındı.

Kuzey Kutbu'ndan ABD'nin iç ve güney bölgelerine inen dondurucu soğukların bu hafta sonundan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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