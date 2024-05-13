ABD'li komedyen Jerry Seinfeld'e Filistin protestosu

ABD'nin önemli üniversitelerinden Duke Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine de Filistin ve Gazze'ye destek amacıyla yapılan gösteri damga vurdu.

Törenin devam ettiği sırada konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen İsrail destekçisi ABD'li Yahudi komedyen Jerry Seinfeld, onlarca öğrenci tarafından protesto edildi.