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Venezuela'nın 23 eyaletinin 22'sinde etkili olan elektrik kesintisinin 20 saattir devam ettiği belirtildi.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun okulların ve devlet kurumlarının kapatılmasını emrettiği belirtildi. İşyerlerinin ise muhalif çeteciler tarafından soyulmaması için açılmamasını istedi. Sorunun çözülmesi için çalışmaların devam ettiği bildirilirken şimdiye kadar ulusal ağı bozan herhangi bir sorunun yaşanmadığı başkent Karakas'ın bazı bölgelerine yavaş yavaş elektrik verilmeye başlandı. Haberleşme Bakanı Jorge Rodrguez de, devlet televizyonundan halka sabır çağrısında bulundu, gün bitmeden tüm ülkede elektriğin yeniden geleceği müjdesini verdi.
ABD'Lİ SENATÖRDEN DALGA GEÇEN TWEET
Maduro hükümetinin elektrik kesintisi yüzünden suçladığı ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio bir kez daha ülkedeki durumu alaya alan bir paylaşımda bulundu. Rubio, "Venezuela halkından özür dilerim. Apple'dan indirdiğim 'elektronik saldırı' uygulamasının yanlış yerine tıklamış olmalıyım" dedi.
ABD Başkanı Trump’ın Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ise düzenlediği basın toplantısında, "Venezuela'daki ekonomik sorunların nedenlerinin yaptırımlarımız olduğu iddiasını kabul etmiyorum. Yaptırımlar kesintilerden çok daha yeni" mesajını verdi.
GUAIDO VİDEO İLE TWİTTER'DAN DUYURDU
Kendisini devlet başkanı ilan etmiş olan Juan Guaido da konuya ilişkin, "Bir anneye yemek yapmamasını, makineye bağlı hastaya ölmemesini nasıl söylersin. Güçsüz bir ülkede çalışması gereken bir çalışanı elektriksiz nasıl çalıştırırsın?” paylaşımında bulundu.
ULUSAL ŞİRKET SABOTAJI DOĞRULADI
Ulusal Elektrik Şirketi (Corpoelec) Twitter hesabından kesintinin Guri’deki santralin sabote edilmesinin bir sonucu olduğunu açıkladı. Ancak saldırıya dair ayrıntı verilmedi. Güneydoğudaki Bolvar eyaletinde bulunan Guri hidroelektrik santrali, ülkenin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 60'ını karşılıyor.
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