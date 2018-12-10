Graham, ABD'de Başkan Donald Trump hükümetine yakınlığıyla bilinen Fox TV kanalına Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalar yaptı.

AA'nın haberine göre CIA Direktörü Haspel'in kendileriyle yaptığı kapalı oturumu, "Kongre'deki kariyerim boyunca katıldığım en iyi oturumdu." şeklinde değerlendiren Graham, oturum esnasında CIA yetkililerinin senatörlere Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'yı yaklaşık 2 senedir takip ettiğini belirttiklerini kaydetti.



"CİNAYETİ İŞLEYEN KİŞİ SELMAN'IN SAĞ KOLU"

Graham, "Bu operasyon dikkatlice planlanmış. Cinayeti yöneten kişi de Muhammed bin Selman'ın sağ kolu." dedi.

"Oturuma katılan senatörlerin Muhammed bin Selman'ın cinayetin suç ortağı olduğuna dair şüphesi yok." ifadesini kullanan Graham, Veliaht Prens'in başka isimleri de kaçırtarak Suudi Arabistan'a getirttiğini aktardı.

Senatonun, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı Kaşıkçı cinayetinin "suç ortağı" şeklinde etiketlediğini belirten Graham, "Suudi Arabistan'a yapılacak hiçbir silah satışını desteklemeyeceğim." şeklinde konuştu.

Graham, Suudi Arabistan'ın ABD'ye, ABD'nin Suudi Arabistan'a ihtiyacından daha fazla ihtiyacı olduğunu vurguladı.

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