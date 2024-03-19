Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Teknoloji ABD'li teknoloji devi Nvidia yeni yapay zeka çipini tanıttı

        ABD'li teknoloji devi Nvidia yeni yapay zeka çipini tanıttı

        ABD'li çip devi Nvidia, bazı işlemleri önceki çiplerden 30 kat hızlı yaptığı söylenen yeni yapay zeka çipini tanıttı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 19.03.2024 - 14:18 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'li teknoloji devi Nvidia yeni yapay zeka çipini tanıttı
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Nvidia CEO'su Jensen Huang Getty Images

        Nvidia CEO'su Jensen Huang

        ABD'li çip devi Nvidia, bazı işlemleri önceki çiplerden 30 kat hızlı yaptığı söylenen yeni yapay zeka çipini tanıttı.

        B200 "Blackwell" çipi şirketin yıllık yazılım konferansında, CEO Jensen Huang tarafından tanıtıldı.

        Firmanın yüzde 80 pazar payı var ve bu alandaki hakimiyetini pekiştirmek istiyor.

        Nvidia Microsoft ve Apple'ın ardından ABD'nin en değerli 3. şirketi.

        Hisseleri geçen yıl yüzde 240 değer kazandı ve piyasa değeri geçen ay 2 trilyon dolara yaklaştı.

        Tanıtım toplantısında bulunan Technalysis Research'ten Bob O'Donnell BBC'ye 'Uzun süredir teknoloji piyasasında bu denli bir heyecan görmediğini' ve bazılarının toplantıyı Steve Jobs'un ilk zamanlardaki sunumlarına benzettiğini söyledi.

        Nvidia; Amazon, Google, Microsoft ve OpenAI gibi bazı büyük müşterilerinin bulut servisleri ve kendi yapay zeka ürünlerinde bu yeni çipi kullanmasını beklediklerini açıkladı.

        Yeni yazılım araçlarının da tanıtıldığı toplantıda, "mikro servisler" denilen yazılımların, şirketlerin yapay zeka modellerini işlerine entegre etmelerini kolaylaştıracağı belirtildi.

        Otomobillerdeki chatbot'larda (sohbet robotu) kullanılacak bir dizi yeni çip de toplantıda tanıtılan ürünler arasındaydı. Çinli elektrikli araç üreticileri BYD ve Xpeng'in bu çipleri araçlarında kullanacağı açıklandı.

        Nvidia CEO'su Jensen Huang ve robotlar Getty Images

        Huang insansı robotların yapımında kullanılacak bir dizi yeni çipi tanıtırken sahnede kendisine robotlar eşlik etti.

        Tayvan doğumlu yatırımcı Kensen Huang tarafından 1993'te kurulan Nvidia, özellikle bilgisayar oyunlarında kullanılan grafik çiplerinin üreticisi olarak tanınıyordu.

        Yapay zeka bu kadar popüler olmadan çok önce şirket çiplerine makine öğrenmesini (machine learning) yapabilecekleri özellikler eklemeye başlamıştı.

        Nvidia şu an yapay zeka teknolojisinde takip edilecek kilit şirket olarak kabul görüyor.

        • İngiliz çip tasarım şirketi ARM, 40 milyar dolara Nvidia'ya satıldı
        • Avrupa Parlamentosu dünyanın ilk yapay zeka yasasını onayladı
        • Elon Musk, kendisine ait Neuralink şirketinin ilk kez bir insanın beynine çip yerleştirdiğini duyurdu
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yargılanabilir
        Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yargılanabilir
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        İstanbul'da taksici-yolcu kavgası
        İstanbul'da taksici-yolcu kavgası
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Dolduruşmuş hayvanat bahçesi ele geçirildi!
        Dolduruşmuş hayvanat bahçesi ele geçirildi!
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Hayatları tehlikedeydi"
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde yapay zeka vurgusu
        Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde yapay zeka vurgusu