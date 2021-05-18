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ABD'li ünlüler İsrail'i kınıyor

ABD'li ünlüler sosyal medya hesaplarından, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı şiddeti ve ABD'nin İsrail'e yaptığı yardımlara tepki göstermeye devam etti

ABD'li ünlüler İsrail'i kınıyor
İsrail'e ünlü tepkisi
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HABERTURK.COM / AA

ABD'li birçok ünlü İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlere karşı uyguladığı şiddet ve ırkçı davranışları eleştirerek ABD'nin İsrail'e yaptığı yıllık 3.8 milyar dolarlık yardımın da durdurulması gerektiğine vurgu yaptı.
Hollywood'un ünlü oyuncusu Susan Sarandon, 10 yaşındaki Gazzeli Nadine Abdel-Taif'in bombalarla yıkılan binaların önünde gözyaşı döktüğü videoyu Twitter hesabından paylaşırken, Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuk ve kadın sivillerin rakamlarını gösteren bir grafiğe de sayfasında yer verdi.

Susan Sarandon'ın, İsrail'e ABD yardımlarını konu alan paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı; "İsrail'e yılda 3.8 milyar dolar gönderiyoruz. Bu, günde 10 milyon dolar eder. Ve hâlâ kendi ülkemizde ücretsiz yemek programını uygulayamazken vergilerimiz ırkçılığı fonluyor. İsrail ise ücretsiz sağlık sistemine ve daha iyi bir yaşam standardına sahip ama biz hâlâ yılda 3.8 milyar dolar göndermeye devam ediyoruz. Bu, kınamaya değer."

İsrail'in saldırılarını eleştiren bir diğer isim ise New York Times'ın en iyi satanlar listesinde yer alan ve ödüllü kitapları 30'dan fazla dile çevrilen Amerikalı yazar Naimi Klein oldu.
ABD'li yazar, İsrail askerlerinin Filistinli kadınları kelepçelediği ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden insanların üzerine gözyaşı bombası attığı görüntülere ek olarak, İsrail savaş uçaklarının füzeleriyle Associated Press (AP) haber ajansı ve El-Cezire televizyonu ofislerinin de bulunduğu Cela binasının yıkılma anını gösteren fotoğrafı paylaştı.

Naimi Klein bu fotoğrafın altında, Filistinli muhabir Youmna al-Sayed'in, her gün işe giderken 4 çocuğuyla "Başıma bir şey gelirse beni affedin. Çünkü bu benim görevim ve bu mesajı dünyaya iletmek zorundayım." diyerek vedalaştığını belirten ifadelerin alıntılandığı bir röportajın linkini de paylaştı.
Kişisel sayfasında kendini gazeteci, yazar, film yapımcısı ve aktivist olarak tanımlayan Naimi Klein, Twitter'da, "Şeyh Cerrah'ı kurtar" ve "Gazze saldırı altında" etiketleri ile yaptığı paylaşımda, "Konumunu ve ayrıcalığını riske at ve konuş. Sosyal medyada olması gerekmiyor ama iş yerinde ya da evde, bir yerlerde olmalı. Mektup yaz, dilekçe imzala" şeklinde ifadelere yer verdi.

'The Philadelphia Inquirer'in Yahudi kökenli yazarı Abraham Gutman da İsrail'i eleştiren birçok paylaşım yaparak, "Eğer antisemitizm konusunda endişeliyseniz, belki de Yahudi devleti ve halkı adına Davud yıldızı taşıyan savaş uçaklarının kadınları ve çocukları öldüren bombalar atmasına kızmalısınız" değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın, yerleşim alanlarını "canlı kalkan" olarak kullandığı iddiasına karşın "İsrail'in en üst düzey askeri üssü Hakyria'nın, Tel Aviv'in merkezinde, sanat müzesi, iki alışveriş merkezi, bir lise ve sivillerin oturduğu evlerin hemen karşısında olduğunu hatırlatmak isteriz" diye yazan Abraham Gutrman, Telaviv'in göbeğinde bulunan Hakyrria'nın fotoğrafını paylaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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