ABD'li uzmanlar açıkladı! Günde bir avokado yerseniz... 0:00 / 0:00

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ABD'de Illinois Üniversitesinde yapılan araştırmada, her gün avokado tüketmenin, bağırsaklardaki yararlı bakterileri beslediği gözlemlendi. Sonuçları "Journal of Nutrition" dergisinde yayımlanan araştırmaya, yaşları 25 ila 45 olan, aşırı kilolu veya obez 163 yetişkin dahil edildi.

İki gruba ayrılan deneklerden bir bölümü, kahvaltı, öğle yemeği veya akşam yemeğinden herhangi birinin yerine verilen öğünde bir avokado tüketti.

Her iki gruptan 12 haftalık çalışma boyunca kan, idrar ve dışkı örnekleri toplandı, verilen öğünlerin ne kadarını tükettikleri ve öğünlerinde ne yedikleri kayıt altına alındı.

Araştırmacılar, günlük öğünlerine avokado eklenen katılımcıların, lifleri parçalayan ve bağırsak sağlığını destekleyen metabolitler üreten daha fazla yararlı bağırsak mikrobuna sahip olduklarını keşfetti.

ORTA BOY BİR AVOKADODA YAKLAŞIK 12 GRAM LİF VAR

Çalışmada ayrıca avokado tüketenlerin diğer gruptakilerden daha fazla mikrobiyal çeşitliliğe sahip olduğu görüldü. Illinois Üniversitesinde Gıda Bilimi ve İnsan Beslenmesi Bölümü'nde görevli Profesör Hannah Holscher, çalışmanın amacının, avokado tüketiminin gastrointestinal mikrobiyota üzerindeki etkilerini araştırmak olduğunu söyledi.

Farklı yağ türlerinin mikrobiyom üzerinde farklı etkileri bulunduğunu, avokadodaki yağların da zeytinyağı gibi tekli doymamış ve kalp sağlığına uygun yağlar olduğunu ifade eden Holscher, "Amacımız, avokadodaki yağların ve lifin bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde etkilediği hipotezini test etmekti." dedi.

Holscher, orta boy bir avokadonun, yaklaşık 12 gram lif sağladığını, bunun önerilen günlük 28 ila 34 gram tüketilmesi gereken lif miktarının en az yarısını karşıladığını da vurguladı.